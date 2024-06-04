Aşırı sıcak alarmı

Türkiye'nin birçok ilinde yaz mevsimi etkisini göstermeye başladı. Hafta sonu aniden gelen sıcaklıklar yeni haftada daha da artacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. İstanbul’da gölgedeki sıcaklığın bugün 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Güneşin altı ise 45 dereceye yakın olacak. Bakan Özhaseki, Meteoroloji Hava Tahmin Raporu'na göre yurt genelinde sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, “Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor” dedi. Özhaseki, “Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum” diye konuştu.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI DİKKAT

Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Özhaseki, “Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ORMANA GİRİŞLER YASAK

Kocaeli Valiliği, yangın riski yüksek ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında yaşanan artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğinin orman yangınlarına neden olabileceği değerlendirildiğinden 1 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçerli olacak bazı tedbir kararları alındığı belirtildi.Orman Yangınları Mücadele Komisyonunca alınan kararların uygulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, resmi tescilli mesire ve orman parkı alanları haricinde her türlü ormanlık alanlarda, mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması ve konaklama yapılmasının durdurulduğu aktarıldı.

ANTALYA 41 DERECEYİ GÖRDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz Bölgesi'nde hava sıcaklarının 30 derecenin üzerine çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Antalya'da, sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde termometreler 41 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 36 seviyelerinde seyretti.Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti.







