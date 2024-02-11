Aşkın gücü iki kültürü buluşturdu

Her çarşamba saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Bir Sevdadır” dizisi, Yeşil’in çocuklarının geleceğini kurtarmak için yıllardır planladığı hayatının, ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı’nın hayatıyla kesişerek beklenmedik bir yola girmesini konu alıyor. “Bir Sevdadır” dizisinde Yeşil ve Yasin’in hikâyesi şöyle: “Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil’in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır. Yasin, milyonların sevgilisi ünlü bir Karadenizli futbolcu, Yeşil ise hayata epey yenik başlayan bir genç kadın. Yeşil okutulmamıştır, erken yaşta evlendirilmek için büyütülmüştür. Henüz 18’ine bile basmamışken Cenap Ağa’nın oğlu Ünal ile evlendirilirken biri onu düğününden kaçırır. Bu kişi, Yasin’in ikizi ünlü futbolcu Ersin’dir. Aynı gece yaşanan kovalamacada Ersin ölür. Ünal sakat kalır ve kardeşi Ferhat ölür. Yeşil hapse girer, 7 yıl yatar. Orada ikiz çocukları olur: İshak ve Boncuk. Aradan geçen yıllar kan davasını bitirmemiştir. Tahliye günü geldiğinde Ünal’ın kardeşi Tufan, kardeşlerinin intikamını almak üzere Yeşil’i cezaevi kapısında beklemektedir. Yeşil hapiste yattığı süre boyunca boş durmaz. Kendini her şeyiyle hayata hazırlar. Onu dışarıda büyük ve zorlu bir sınav beklemektedir. Yaşananlardan dolayı artık bir ailesi olmayan Yeşil’in kendi ve çocukları için en büyük hayali bir ailedir.”

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekran yolcuğuna başlayan dizinin yapımcı koltuğunda Mehmet Bozdağ otururken, yönetmenliğini ise Günay Günaydın ile Serkan Kaya üstleniyor. Kadroda ise Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in yanı sıra; Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu, Doğukan Polat, Ekin Aksoy, Merve Şeyma Zengin, Ahmet Yenilmez, Hakan Karsak, Seray Gözler, Yağmur Başkurt, Bala Atabek, Muhammed Cangören, Nilüfer Kılıçarslan, Atlas Önel, Noyan Uzer, Sidar Tublek, Şebnem Dokurel, Burak Can Aras, Yeşim Dalgıçer, Ali Berk Reşitoğlu, Fırat Kaya, Tülin Ayhan, Hazal Tekta Selim Gürel gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yeni Şafak Pazar olarak geçtiğimiz hafta dizinin ilk bölümünü oyuncular ile birlikte izledik. Dizinin yönetmenlerinden Serkan Kaya, Engin karakterini canlandıran oyuncu Hakan Karsak ve Rıza Dayı rolünü canlandıran Ahmet Yenilmez ile konuştuk.

Bir annenin çocukları için neleri göze alabileceğini anlatmak istiyoruz

Dizinin yönetmenlerinden Serkan Kaya, “Türkiye’nin farklı bölgelerini bir araya getiren eğlenceli bir hikâye anlatıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Kaya, “Dizimizde hem Karadeniz hikâyesi var hem de Güneydoğulu Mardinli bir ailemizin hikâyesi var. İki ailenin bir şekilde kesişmelerini anlatıyor. Ana karakterimizin ikizi var. İkizlerin ikisi de milli futbolcu. İkizlerden Ersin’in Yeşil ile yollarının kesişmesiyle başlıyor hikâyemiz. Geçmiş zamanda ölen futbolcu Ersin’in Yeşil’in hayatına dokunmasını, ona yol göstermesini anlatıyor. Daha sonra ise Yeşil’in Ersin’in kardeşi Yasin’in yanına gitmesiyle özünde bir annenin çocukları için neleri göze alabileceğini anlatmak istiyoruz. Ana karakter üzerinden izlediğimizde verdiğim mesajlardan birisi bu. Yasin tarafından bakarsak da ne kadar deli dolu, hırçın bir insan da olsa vicdanının, hayata bakışını nasıl değiştirebileceğini izliyoruz” şeklinde anlatıyor.

Futbol hayata benzer

Dizinin dört beş aylık bir ön hazırlık süreci olduğunu belirten Kaya, “Kocaeli stadında dört gün boyunca futbol sahnesi çektik” diyor. Kaya, “Benden de izler var. Ben de aktif futbol oyuncusuyum, aktif sahalarda oynuyorum. Bu noktada dizimizdeki futbol sahnelerine dokunmaya çalıştım. Ki dizimizin mottolarından biri de ‘Futbol hayata benzer.’ Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum” sözleriyle ifade ediyor.

Teknik direktörün ötesinde biri

Dizide teknik direktör Engin karakterini canlandıran Hakan Karsak ise, “Engin futbol kulübünün teknik direktörü. Ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı’nın hem akıl hocasıyım hem de abisi gibiyim. Kulüpteki gençlerle birebir ilgilenen, onların her sorunuyla başa çıkmasını sağlayan ve dert ortağı bir abi modelini canlan-dırıyorum. Engin karakteri bir teknik direktörün ötesinde” sözleriyle anlatıyor ve ekliyor: “Fanatik bir taraftar hiç olmadım ama futbol geçmişim var benim de. 20-25’li yaşlara kadar amatör de olsa oynadım. Hâlâ ara ara halı sahalarda oynuyorum. Canlandırdığım karakterle ortak noktam ise ben de kendimden daha genç kardeşlerime geçmişten deneyimlerimi ve tecrübelerim varsa bunları paylaşmaktan hiç kaçınmam. Gençlerin her zaman iyiliğini düşünen, iyi yerlere gelmeleri için elimden geleni yapan biri oldum. Engin de böyle bir karakter. Kişilik olarak örtüşüyoruz.” Çekimlerin çok keyifli geçtiğini anlatan Karsak, “Çok genç bir kadro olduğu için herkes cıvıl cıvıl, bizim o yaşlı ve dingin halimizi onlar çok daha eğlenceli hale getirebiliyorlar” diyor.

Rıza Dayı’nın kendi dünyasında yaşadığı şeyler var

“Bir Sevdadır” dizisinde Rıza Dayı karakterini canlandıran Ahmet Yenilmez de “Rıza Dayı, Karadenizli ailenin içinde bir karakter. Kendi içinde kendi dünyasında neler yaşadığını bilmiyoruz. Yani şatafatlı bir malikanenin müştemilatında kalıyor. Daha ziyade bahçıvan ve çiçek işleriyle uğraşıyor. Çiçeklerle ilgilendiği zamanda farklı karakterler çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.







