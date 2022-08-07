​Aşure mevsimi

Hicri yılın ilk ayı Muharremdir. Bu ay, içinde bir çok özel zamanı barındırdığı için ayrıca önem taşır. İslam aleminde bu ay oruç tutulan aylardan biridir. Özellikle onuncu gününde tutulan orucun çok daha makbul olduğuna inanırız. Kafkasya’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanında muharrem ayının onuncu günü hatırı için aşure pişirilir. Aşure geleneği Müslüman topraklardan çıkıp dünyanın dört bir yanına da yayılmış, Avrupa’da aşure “Nuh’un pudingi” adını almıştır. “Aşure” arapça onuncu anlamında kullanılıyor. Fakat bu kelime muharrem ayında bu anlamın çok üstünde bir mana ifade ediyor.

BALKANLAR’DAN KAFKASLARA

Her şeyden önce aşure bir yad etmedir. Hazreti Hüseyin ve ailesinin şehadetini anma, yaşanan zulmü ve gösterilen direnci hatırlama günüdür. Aşure, fedakarlık, iyilik, koşulsuz sevmek ve masumiyet demektir. Hazreti Hüseyin’in şehadetinden önce de bu ayda oruç tutulurdu. Bunun sebebinin birçok peygamberin kurtuluş mucizelerinin bu günlerde yaşandığına olan inançtır. Hz. İbrahim’in ateşten, Hz. Nuh’un tufandan kurtuluşu, Hz. Adem ve Hz. Davud’un tövbesinin kabulü, Hz. Yunus’un balığın karnından, Hz. Yusuf’un kuyudan çıkışı gibi nice mucizelerin bugünlere denk geldiğine inanılır. Efendimiz (s.a.v.)’de bugünlerde oruç tutardı. Aşurenin ilk ne zaman piştiğine dair kesin bir bilgi olmamakla beraber Balkanlar’dan Kafkaslara çok geniş bir coğrafyada pişiriliyor olması oldukça eski olduğunu gösteriyor. Sabit, tek bir aşure tarifi de mevcut değil. Kimi yörelerde tuzlu, kimi yörelerde tatlı pişirilen bu yemeğin temel malzemesi buğday ve kurubaklagiller. Anadolu’da da her ilde değişik bir aşure lezzetine rastlamak mümkün. Orta Anadolu’da daha fazla tahıl ve kurubaklagil, Ege ve Akdeniz’de daha çok meyve ve baharat… Fakat hepsinde sevgi, iyilik ve paylaşmak maksadıyla muhakkak komşuya, akrabaya kim olduğuna bakılmaksızın ikram ediliyor, dağıtılıyor. Bugün, coğrafyamızın farklı yörelerinden aşure tarifleri paylaşalım. Muharrem ayınız, aşure gününüz mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin.

Kıbrıs Aşuresi (Golifa)

MALZEMELER:

250 g. badem

3 adet nar

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200 g. kuru üzüm

5 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı anason

4 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI:

Buğdayı bir gece önceden ıslatalım.

Bademleri ıslatıp kabuklarını alalım.

Islatılmış buğdayları, badem, susam,

anason, kuru üzüm ilave ederek

20 dakika kaynatalım. Ocağın altını

kapatınca balı ilave edelim, yarım

saat dinlendirelim. Nar tanelerini

de ekleyip servise alalım. Golifa,

bu tarife taze ve kuru meyveler,

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fındık, gül suyu, portakal kabuğu,

kurbaklagiller ve pirinç ilave edilerek

de hazırlanabiliyor. Afiyet olsun.

Aşure (Denizli)