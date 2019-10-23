Hayat Atlığın arşivi artık OMARda
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Atlığ’ın arşivi artık OMAR’da

İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği ve Araştırmaları Merkezi’ne (OMAR) arşivini bağışlayan Devlet Sanatçısı Nevzad Atlığ için Saygı Günü düzenlendi. İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Nevzad Atlığ’a Saygı Günü’nde konuşan Atlığ, arşivini kendisini yetiştiren üniversiteye bağışlamaktan bahtiyar olduğunu söyledi.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Nevzad Atlığ (önde)
Nevzad Atlığ (önde)

Devlet sanatçısı Nevzad Atlığ, Türk müziği arşivini İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği ve Araştırmaları Merkezi Multimedya (OMAR)’ya geçtiğimiz Ocak ayında bağışlamıştı. Dün ise OMAR tarafından sanatçıya Saygı Günü düzenlendi. İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Nevzad Atlığ’a Saygı Günü’nde bu arşivin nasıl değerlendirileceğini anlatan OMAR Genel Müdürü Gönül Paçacı Tunçay arşivde çeşitli notalar, ses kayıtları ve konser görüntülerinin yer aldığını belirtti. Nevzad Atlığ da şunları söyledi: “Hekimliği çok sevdim. Serbest hekim olarak yıllarca çalıştım ama musiki her zaman hayatımın merkezi oldu. Musiki sayesinde yaşamımın içinde yeni ufuklar belirdi. Kendimi bir anda musikinin odak noktasında buldum ve bir daha ayrılmaksızın bugünlere kadar geldim. Arşivimi de buraya bağışlamamın en büyük nedeni beni yetiştiren üniversitenin burası olmasıdır. Bahtiyarım.”

FARKLI KAYNAKLARIN SONUCU

Arşivin muhtevasını da anlatan Atlığ, “Bu arşiv, başlangıçta üniversite korosu, ikinci bir hamle olarak Mesud Cemil Bey’den devraldığım Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve daha sonra 25 yıl idare ettiğim Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun kayıtlarının muhasalasıdır. Bunun dışında benimle yapılan 25 kadar görsel belgesel var. Ayrıca 40 fasikül nota da bu arşivde mevcut. Zamanla bazı icra ettiğim, bulamadığım kayıtlar da elime geçiyor. Bunları da temin edebilirsem arşive ilave edeceğim” dedi.

Programa konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak bu buluşmanın rutin bir vefa toplantısı dışında unutulmayacak bir zenginliğin temsilcisi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ak, “Bugün kurumsal olarak hiçbir zaman unutamayacağımız kıymetli bir hatıradır. Bu özel emaneti milletimiz adına almak bizim için büyük bir gurur ve görevdir” dedi.

İNANÇLA SAHİP ÇIKTI

Konserle devam eden saygı gününde sahne alan Munip Utandı ise, “Nevzad Atlığ Hocamız musikimizin düşüşe geçtiği dönemlere büyük bir inançla ona sahip çıkmış. En önemli saz üstadlarını da yanına alıp, geniş kitlilere yayılmasını sağlayarak, musikimizi tekrar ayağa kaldırmıştır” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarımın hissesi büyük

  • Devlet Sanatçısı Nevzad Atlığ, “Bugün son derece bahtiyarım. Bunlar sadece şahsıma ait değil. Ben hep kollektif iş yaptım. Arkadaşlarımı bir araya getirerek, toplumun ahengini temin ederek, beraberliği sağlayarak 70 yıl musikide birlikte geçti. Zamanın en büyük sazendeleri, en büyük sanatçılarıyla beraber bulundum. Ben ne yaptıysam kendi başıma yapmadım. Bu arşivin her saniyesinde arkadaşlarımın hissesi büyüktür” dedi.

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