Hayat Avcılarda yaşlılara evde temizlik ve bakım hizmeti
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Avcılar'da yaşlılara evde temizlik ve bakım hizmeti

Avcılar'da ‘Vefa Sosyal Destek Projesi’ kapsamında; yaşlı, kimsesiz veya ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayacak durumdaki 240 kişiye temizlik ve bakım hizmeti verildi. Avcılar Kaymakamlığı'na bağlı ekipler, yaşlıları ziyaret ederek, kişisel bakım ve ihtiyaçlarını giderdi.

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Haber Merkezi DHA
Avcılarda yaşlılara evde temizlik ve bakım hizmeti
Evde bakım ve temizlik hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı program çerçevesinde, Avcılar Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yönelik çalışma yapıldı. Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bu ziyaretler sırasında evini temizlemekte güçlük çeken yaşlıların evleri ise ekipler tarafından temizlendi.
Eşi vefat ettikten sonra 5 çocuğunun yanına gitmek istemeyen ve Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşamını sürdüren emekli öğretmen Baki Tekintaş'ı (80) ziyaret eden vakıf müdürü Bilal Yıldız, "Proje kapsamında bizim de ilçemizde 240 yaşlı vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. Sorunlarını dinliyoruz. Sohbet ediyoruz. Ev temizliklerini A'dan Z'ye tamamını yapıyoruz. Kişisel bir ihtiyaçları varsa berber gibi; alıyoruz, kuaföre götürüyoruz. Yani vatandaşlarımızın tüm taleplerine koşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Yapılan hizmetten memnun kaldığını ifade eden Baki Tekintaş, “Bugün temizlik yaptılar sağ olsunlar. Hiç bir şey yapmasalar da şu güler yüzleri bana yetiyor. Bu ziyaret bile benim için çok değerli. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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