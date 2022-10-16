​Avrupa’nın göbeğinde elektriksiz yaşam.

Burası Canada Real, Avrupa’nın göbeğinde 19. Yüzyılı yaşıyor. İspanya’nın başkenti Madrid’in hemen yanıbaşında binlerce sakiniyle hayata tutunmaya çalışan Avrupa’nın en büyük gecekondu mahallesi. Derme çatma mahalle, Avrupa madalyonunun öteki yüzü. İki yıldır elektriksiz. Çamaşırlar elde yıkanıyor, okul çağındaki çocuklar ödevlerini mum ışığında yapıyor. Aileler, okula gönderdikleri çocuklarının banyo yapamamalarından dolayı “kokulu” diye ayrımcılığa uğramasından endişe duyuyor. İspanyol yetkililer ise elektriğin olmamasını yasa dışı faaliyetlere bağlıyor. Bataklığı kurutamayan yetkililer çözümü mahalleyi karanlıkta bırakmakta bulmuş. Mahallenin bir sakini durumu “Burası cehennem, burası İspanya” diye özetliyor.