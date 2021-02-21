Hayat Avusturyada ameliyatı ertelenen kanser hastası Türkiyede sağlığına kavuştu
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Avusturya'da ameliyatı ertelenen kanser hastası Türkiye'de sağlığına kavuştu

Avusturya'da yaşayan ve 2,5 ay önce yumurtalık kanseri tanısı konulan 39 yaşındaki Hanım Erdoğan pandemi nedeniyle ameliyatının ertelenmesi üzerine Türkiye'ye geldi. Erdoğan, 2 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi DHA
Hanım Erdoğan'ın sağlık durumu iyi.
Hanım Erdoğan'ın sağlık durumu iyi.

Avusturya'nın Salzburg şehrinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Hanım Erdoğan, geçen aralık ayı başında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Erdoğan'a, yumurtalık kanseri tanısı konulurken, ameliyat olması gerektiği belirtildi. Ancak pandemi nedeniyle acil olmayan ameliyatların yapılmadığı ülkede Erdoğan'ın ameliyatı da acil kapsamında değerlendirilmeyerek ertelendi. Ağrıları artan Erdoğan, ameliyat için Türkiye'ye dönmeye karar verdi.

  • Erdoğan, internette yaptığı araştırma sonucu bulduğu Ankara'daki kliniğe başvurdu. Hanım Erdoğan, Türkiye'ye gelerek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

"Sağlık sistemimiz çok iyi"


Erdoğan, Avusturya'da ameliyatların pandemi nedeniyle ya ertelendiğini ya da sadece acil ameliyatların yapıldığını anlatarak, "Benim durumumun riskli olmadığını ve biraz daha bekleyebileceğimi söylediler. Ben de Türkiye'de ameliyatların ertelenmediğini bildiğim için kendime iyi bir doktor aramaya başladım. Sonra internet üzerinden Polat Hocamızı buldum. Randevu talebinde bulundum ve 2 gün içerisinde geldim. Muayene ardından hocamız hemen ameliyata alınmam gerektiğini söyledi. Çok büyük ve riskli bir kistimin olduğunu söyledi. Ameliyatım çok iyi geçti. Artık çok rahatım.

  • Allah razı olsun bütün doktorlarımızdan. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi ki gelmişim. Ülkemizde ameliyatların ertelenmemesinden dolayı çok memnunum. Ameliyatı ertelemeden dolayı kistim patlayabilirdi. Ağrılarımdan kurtuldum. Sağlık sistemimiz çok iyileşmiş" dedi.

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Hastanın sağlık durumu iyi


Prof. Dr. Polat Dursun ise pandemi nedeniyle birçok ülkede çok acil olmayan ameliyatlar dışında işlemlerin durdurulduğunu belirterek, "Hastamız pandemi dolasıyla oradaki sağlık sistemindeki problemlerden ötürü gerekli tedavinin yapılamaması dolayısıyla başvurdu. Hastamızın ameliyatını uygun bir şekilde yapıp kanserini tamamen temizleyip sağlıcakla evine yolluyoruz. Sağlık sistemimiz Covid-19 vakalarının son derece artmasına rağmen bu yükü kaldırabildi ve halen kanser ameliyatları tüm hastanelerimizde devam etmekte. Pandemi döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’ye ameliyat olmak için çok sayıda başvuruda bulundu. Ve biz de bu pandemi döneminde çok sayıda Türk vatandaşını ameliyat ettik" diye konuştu.

Prematüre bebek 23 haftalıkken 700 gram doğdu: Sağlığına 33 günde kavuştu
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Siirt'te yaşayan ve 23 haftalık hamile olan Tülin Gürçok, rahatsızlanınca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Gürçok, burada sezaryenle doğum yaptı. 700 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, solunum yetmezliği nedeniyle, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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Burada yapılan kontrollerinin ardından bebek yoğun bakıma alındı. 33 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan bebek taburcu edildi.
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Daha önce bir bebeklerini de erken doğum sonrası kaybeden Gürçok çifti, bu bebeğin hayata tutunması için büyük çaba sarf ettiğini söyledikleri Uzm. Dr. Abdulhakim Güneş'e sürpriz yaparak erkek bebeklerine onun ismini verdi.
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Bebeğin kendilerine getirildiğinde ciddi solunum problemi olduğunu anlatan Uzm. Dr. Abdulhakim Gürçok, Aile, daha önce bir bebeklerini bir günlükken kaybetmiş. Bu bebeklerine uzun süre sonra kavuşabilmişlerdi. Genel durumu çok kötü olduğu için bize sevk edildi. Hastamızın akciğer bulgularında yetmezliği vardı ve ciddi bir solunum problemi vardı. Hastamızı yoğun bakımımıza aldık 5 gün boyunca makineye bağlı olarak kaldı. O arada uyuttuk ve ondan sonraki süreçte de yatışı oldu. Şu an hastamız sağlığına kavuştu ve çok şükür sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik. Aile de memnuniyetlerinin bir göstergesi olarak, çocuğa benim adımı vermeyi teklif ettiler. Bu durum da beni çok memnun etti diye konuştu.
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Daha önce, bu durumda olan bir bebeğini dünyaya geldikten bire gün sonra kaybettiğini ifade eden Tülin Gürçok, şunları söyledi: Çok ciddi bir stres yaşadık. Uzun zamandır ben ve eşim bugünü bekliyorduk. Ancak yeni doğan çocuğumuzda akciğer ve solunum yetmezliği var dediler ve bizi Abdulhakim Güneş'e sevk ettiler. Burada ciddi bir tedavi gördük ve yaşadığımız stres tarif edemem. Yapılan tedavilere cevap veren oğlumun durumu şu an Allaha şükür çok iyi ve kontrollerimizi gününde yapıyoruz. Bizlere bu sevinci yaşatan hocamız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocuğumuza, doktorumuz Abdulhakim Güneş'in ismin verdik
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Prematüre bebek 23 haftalıkken 700 gram doğdu: Sağlığına 33 günde kavuştu
Siirt'te, Gürçok çiftinin, 23 haftalıkken 700 gram olarak doğan prematüre bebekleri Abdulhakim, 33 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tedaviyi gerçekleştiren Uzm. Dr. Abdulhakim Güneş'in adının verildiği bebeğin annesi Tülin Gürçok, yaşadıkları stresi tarif edemediklerini belirterek, "Çocuğumuzda akciğer ve solunum yetmezliği olduğunu söylediler. Burada ciddi bir tedavi gördük. Oğlumun durumu şu an Allah'a şükür çok iyi" dedi.


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