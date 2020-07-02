Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Ayasofyanın açılması egemenliğin gereği
AKTÜEL

Ayasofya'nın açılması egemenliğin gereği

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Danıştay’da bugün verilecek karar öncesinde “Ayasofya ibadete açılmalı” dedi. 1934 tarihli müzeye dönüştüren karara gönderme yapan Arslan, “O günün şartlarında alınan kararların halen devam eden olumsuz etkileri varsa onların da bir an önce düzeltilmesi milletin egemenliğinin gereğidir” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Süleyman Arslan
Süleyman Arslan

Arslan, o dönemde sadece Ayasofya Camisi değil el konulan birçok ibadet mekânına yönelik ihlallerin tamamının düzeltilmesinin insan haklarının korunup geliştirilmesi açısından önemli bir adım olacağını söyledi. Arslan şunları söyledi:

MEŞRU BİR AMACI YOKTUR

Ayasofya’nın ibadet mekanı olmaktan çıkarılıp müzeye çevrilmesi konusu, savaş sonucu ele geçirilen ibadethanelerin farklı şekilde kullanımı niteliğinde olmayıp, kurulu bir hukuk düzeninde devletin kendi egemenlik alanındaki ibadethanelerin statüsünü değiştirip değiştiremeyeceği veya hangi şartlarda nasıl değiştirebileceğiyle sınırlı bir konudur. Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında ibadet kavramı, inancı doğrudan açıklamaya yönelik ayinler ve törenler ile bu tip eylemlerin bir parçasını oluşturan ibadet yerlerinin korunmasını ve inşa edilmesini de içerir. Dolayısıyla din ve inanç özgürlüğünü açıklama biçimi olarak ibadet etme ve ibadetlere ev sahipliği yapan ibadet mekânları devletin takdir yetkisini keyfi bir şekilde kullanmasıyla sınırlanamaz. Yapılan işlemlerin hukuken korunacak, demokratik ve laik toplumlar açısından gerekli görülecek meşru bir amacı yoktur.”

Müslümanların 89 yıllık özlemi: Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor
GÜNDEM
Müslümanların 89 yıllık özlemi: Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor
Abone Ol Google News
Bu alçakların peşini bırakmayız

Bu alçakların peşini bırakmayız

​Yapılan organize ahlaksızlık sonrasında sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor.
Müslümanların 89 yıllık özlemi

Müslümanların 89 yıllık özlemi

​Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor.
Keşmirdeacının fotoğrafı

Keşmir'de
acının fotoğrafı

​Hindistan kontrolündeki bölgeden korkunç kare.
Filistin tek yürek

Filistin tek yürek

​1 Temmuz Filistin Ulusal Günü ilan edildi.
HDP'ye<br>dava açıyor

HDP'ye
dava açıyor

​Evlat nöbeti tutan baba HDP'ye 2 milyon liralık tazminat davası açacak.
New York'ta<br>150 baro var

New York'ta
150 baro var

​Çoklu baro ABD ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılıyor.

Geçmişinizi silemezsiniz

Geçmişinizi silemezsiniz

​Afrika'ya yüzyıllarca kan kusturan Fransızların vahşet dosyası.

Yargıtay dur dedi

Yargıtay dur dedi

FETÖ sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu.
Libya'yı<br>bölme planı

Libya'yı
bölme planı

​Petrol gelirleri üç farklı bölgede üç farklı bankaya yatırılacak.
Almanya ve Fransa<br>modeli masada

Almanya ve Fransa
modeli masada

​Yeni sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?
Etiyopya'da tansiyon yükseliyor

Etiyopya'da tansiyon yükseliyor

En az 81 kişi hayatını kaybetti.
Hangi ilçeler<br>alarm veriyor?

Hangi ilçeler
alarm veriyor?

​İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
Dizi izleyip film <br>çevirenlere mesaj

Dizi izleyip film
çevirenlere mesaj

Erdoğan: Biz tarih yazmaya devam edeceğiz.
Tüm illerde başarabiliriz

Tüm illerde başarabiliriz

​Bakan Koca en başarılı 5 şehri açıkladı.
İl il açıkladı

İl il açıkladı

Bakan Koca, kritik verileri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.