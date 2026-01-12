Aydın’da ‘Çember’ operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik ‘Çember’ operasyonu gerçekleştirildi. 86 tim ve 258 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu, 3 yaralama, 2 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 cinsel suç, 11 diğer suçlar ve 18 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 43 şahıs yakalandı. Ayrıca şahıslardan 16’sı 0-2 yıl, 7’si 2-5 yıl, 2’si 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.