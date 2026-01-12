Yeni Şafak
Aydın’da ‘Çember’ operasyonu

17:1912/01/2026, Pazartesi
IHA
AYDIN GENELİNDE YAPILAN ‘ÇEMBER’ OPERASYONU KAPSAMINDA İKİ GÜNDE 43 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Aydın genelinde yapılan ‘Çember’ operasyonu kapsamında iki günde 43 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik ‘Çember’ operasyonu gerçekleştirildi. 86 tim ve 258 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu, 3 yaralama, 2 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 cinsel suç, 11 diğer suçlar ve 18 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 43 şahıs yakalandı. Ayrıca şahıslardan 16’sı 0-2 yıl, 7’si 2-5 yıl, 2’si 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

#Aydın
#Operasyon
#Asayiş
