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Hayat Bağışıklığı güçlendiren ev yapımı takviyeler
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bağışıklığı güçlendiren ev yapımı takviyeler

Sağlıklı hayat, güçlü bağışıklık, güçlü bir beden ilkesiyle probiyotik yiyeceklere hayatımızda yer açalım. Probiyotik kaynaklı yiyecekler arasında ilk akla gelen turşu, yoğurt, eskitilmiş mayalı peynir çeşitleridir. Günümüzde bunlara ilave olarak yeni tarifler de denemek mümkün. Bu hafta probiyotik şalgam ve limonata yapımı paylaşıyoruz. Afiyet olsun!

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda “ikinci beyin” olarak oldukça popüler hale gelen probiyotikler, aslında yoğurt, turşu, şalgam haliyle binlerce yıldır hayatımızda. Gıdaların paketlenmesi, sanayi tipi üretimle gıda besin değerlerindeki düşme, bizi ekstra bir arayışa itti. Tam da kış mevsiminin başında, hepimiz turşular yapıyorken, probiyotik gıdalara zaman ayıralım ve yeni, güzel tarifler katalım mutfağımıza istiyorum.

Probiyotikler, bağırsaklarımızda B grubu vitaminleri sentezler, bazı besinleri ve laktozu parçalayarak sindirimi kolaylaştırırlar. Bu özellikleriyle örneğin şehir yaşamında maruz kaldığımız kirli hava, stres, kötü beslenme sonucu oluşabilecek sorunlara karşı bizi korumaya yardımcı olur ve bağışıklığımızı güçlendirirler. Aynı zamanda sağlıklı kilo dengesini kurmamıza katkı sağlar ve ödemden sindirim problemlerine bir çok şeyle baş etmemizde yardımcı olurlar. Bazı bilim insanları, probiyotiklerin kimi türlerinin nörolojik etkileri olduğunu ifade ediyorlar.

FAYDALARI SAYILMAKLA BİTMEZ

Aslında sadece B grubu vitaminlerin sentezi bile unutkanlığı, yorgunluğu ve sinir sistemi rahatsızlıklarını gidermede ciddi derecede önemlidir. Eğer probiyotikler olmazsa, bütün bunları ilaçlarla takviye etmek gerekir ki bu da başka sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden, sağlıklı bağırsak, sağlıklı hayat, güçlü bağışıklık, güçlü bir beden ilkesiyle probiyotiklere hayatımızda günlük, düzenli olarak yer verelim.

Bildiğimiz ve çokça kullandığımız en önemli probiyotik kaynakları turşular, yoğurt, eskitilmiş mayalı peynir çeşitleridir. Bunların dışında her birimizin hayatında günlük yer almasa da şalgam, kefir, kombuça, fermente soya fasulyesi ürünleri de probiyotiktir. Günümüzde bunlara ilave olarak yeni tarifler de bulmak mümkün. Ben şimdi bu yeni tariflerden bir kaç tane vermek istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Probiyotik Pancar

MALZEMELER

2 kırmızı pancar

Bir baş sarımsak

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay bardağı kefir

Bir avuç kereviz sapı

Bir çay kaşığı tane hardal

Klorsuz su

YAPILIŞI

Pancarları soyup beşe bölelim. Sarımsakları soyalım. Kereviz saplarının beyaz kısımlarını parmak kalınlığında doğrayalım. Kavanozun dibine kereviz sapı, sarımsak, tane hardal ve tuzu koyalım. Pancarları üzerine yerleştirelim. Kefiri ilave edelim ve klorsuz su ile kavanozu dolduralım. Pancarların su üzerine çıkmamasına dikkat ederek kapağı kapatalım. İki gün mayalandıralım. Afiyet olsun.

Probiyotik Limonata

Malzemeler

12 limon

Bir su bardağı şeker

Bir kahve fincanı peynir altı suyu veya kesilmiş süt suyu

2 litre klorsuz su

Yapılışı

Limonları sıkalım, kabuklarını rendeleyelim. Kabuk rendesine şekeri ilave edip yoğuralım. Su ve şekeri karıştıralım, gerekiyorsa hafifçe ısıtarak erimesini sağlayalım. Ilık haldeki şekerli suya peynir altı suyunu ve limon suyunu ilave edelim. Cam bir şişeye dolduralım ve iki gün bekletelim. Afiyet olsun.

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