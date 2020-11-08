Bağışıklığı güçlendiren ev yapımı takviyeler

Son yıllarda “ikinci beyin” olarak oldukça popüler hale gelen probiyotikler, aslında yoğurt, turşu, şalgam haliyle binlerce yıldır hayatımızda. Gıdaların paketlenmesi, sanayi tipi üretimle gıda besin değerlerindeki düşme, bizi ekstra bir arayışa itti. Tam da kış mevsiminin başında, hepimiz turşular yapıyorken, probiyotik gıdalara zaman ayıralım ve yeni, güzel tarifler katalım mutfağımıza istiyorum.
Probiyotikler, bağırsaklarımızda B grubu vitaminleri sentezler, bazı besinleri ve laktozu parçalayarak sindirimi kolaylaştırırlar. Bu özellikleriyle örneğin şehir yaşamında maruz kaldığımız kirli hava, stres, kötü beslenme sonucu oluşabilecek sorunlara karşı bizi korumaya yardımcı olur ve bağışıklığımızı güçlendirirler. Aynı zamanda sağlıklı kilo dengesini kurmamıza katkı sağlar ve ödemden sindirim problemlerine bir çok şeyle baş etmemizde yardımcı olurlar. Bazı bilim insanları, probiyotiklerin kimi türlerinin nörolojik etkileri olduğunu ifade ediyorlar.
FAYDALARI SAYILMAKLA BİTMEZ
Aslında sadece B grubu vitaminlerin sentezi bile unutkanlığı, yorgunluğu ve sinir sistemi rahatsızlıklarını gidermede ciddi derecede önemlidir. Eğer probiyotikler olmazsa, bütün bunları ilaçlarla takviye etmek gerekir ki bu da başka sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden, sağlıklı bağırsak, sağlıklı hayat, güçlü bağışıklık, güçlü bir beden ilkesiyle probiyotiklere hayatımızda günlük, düzenli olarak yer verelim.
Bildiğimiz ve çokça kullandığımız en önemli probiyotik kaynakları turşular, yoğurt, eskitilmiş mayalı peynir çeşitleridir. Bunların dışında her birimizin hayatında günlük yer almasa da şalgam, kefir, kombuça, fermente soya fasulyesi ürünleri de probiyotiktir. Günümüzde bunlara ilave olarak yeni tarifler de bulmak mümkün. Ben şimdi bu yeni tariflerden bir kaç tane vermek istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.
Probiyotik Pancar
MALZEMELER
2 kırmızı pancar
Bir baş sarımsak
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir çay bardağı kefir
Bir avuç kereviz sapı
Bir çay kaşığı tane hardal
Klorsuz su
YAPILIŞI
Pancarları soyup beşe bölelim. Sarımsakları soyalım. Kereviz saplarının beyaz kısımlarını parmak kalınlığında doğrayalım. Kavanozun dibine kereviz sapı, sarımsak, tane hardal ve tuzu koyalım. Pancarları üzerine yerleştirelim. Kefiri ilave edelim ve klorsuz su ile kavanozu dolduralım. Pancarların su üzerine çıkmamasına dikkat ederek kapağı kapatalım. İki gün mayalandıralım. Afiyet olsun.
Malzemeler
12 limon
Bir su bardağı şeker
Bir kahve fincanı peynir altı suyu veya kesilmiş süt suyu
2 litre klorsuz su
Yapılışı
Limonları sıkalım, kabuklarını rendeleyelim. Kabuk rendesine şekeri ilave edip yoğuralım. Su ve şekeri karıştıralım, gerekiyorsa hafifçe ısıtarak erimesini sağlayalım. Ilık haldeki şekerli suya peynir altı suyunu ve limon suyunu ilave edelim. Cam bir şişeye dolduralım ve iki gün bekletelim. Afiyet olsun.