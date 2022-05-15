Bahar mevsiminin lezzeti: Çağla

Baharın ilk lezzetlerinden biri olan çağla yeşil ve çıtır çıtır haliyle tezgahlarda. Bol lifi, protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve E vitamini gibi pek çok besin öğesiyle sağlığımıza sağlık katan çağla, antioksidan ve anti kanserojen özelliği sayesinde cildi güzelleştiriyor, hastalıklara karşı korunmamıza yardım ediyor. Daha çok bizim coğrafyamızda, Ortadoğu’dan Balkanlar’a bilinen çağla meyvesi artık sadece çiğ olarak kullanılmıyor. Aynı zamanda salatalara, turşulara dönüşüyorve her girdiği tarife oldukça hoş lezzetler katıyor.

HER DEVRİN MEYVESİ

Çağlanın tarihi Babil’e kadar uzanır. Ana vatanı Çin ve Orta Asya olarak bilinen bu meyvenin Babil’de yetiştirildiği, İskenderiye’de kalıntılarına rastlandığı biliniyor. İpek yolu aracılığıyla Anadolu’ya, İspanya ve İtalya’ya yayılan çağlanın her devirde özellikle badem elde etmek için kullanıldığı, hem badem hem de çağla formuyla güzellik reçetelerine girdiği tarihi kayıtlara düşülmüş. Bugün “çağla” dediğimizde aklımıza ilk gelen yer ise Datça. Datça’da çağla ve badem ürünlerini, bu güzel meyvenin Ege kültürünün yeşil sever ellerinden ikramını tatmak mümkün. Yine de ünlü Gaziantep mutfağında da çağlayı yemek halinde görmek mümkün. Çağla taze, yeşil haliyle bahar mevsiminin hemen başlangıcında, bir ay süreyle bulunuyor. Bu yüzden bu kısa süre içinde günde bir avuç yiyerek şifasından faydalanmayı öneriyorum. Gelin bugün çağlanın Anadolu’nun şifalı ellerinde dönüştüğü yemeklere, salatalara bir bakalım ve mutfağımıza yepyeni tatlar ekleyelim.

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Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Çağla Aşı

Çağla Aşı

MALZEMELER:

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-250 g. az yağlı kuzu eti

-500 g. süzme yoğurt l1 yumurta

-1 silme tatlı kaşığı un l4 su bardağı su

-1 çay kaşığı tuz l1 kahve fincanı zeytinyağı

-1 çay kaşığı karabiber l2 çay kaşığı safran

YAPILIŞI:

Nohutu bir gece önceden ıslatalım ve haşlayalım. Kuzu etini kuşbaşı doğrayıp kendi suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Ete su ekleyip bir taşım kaynatalım. Çağlaları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartalım ve 4-5 dakika haşlayalım. Suyunu süzüp et ve nohutla aynı tencereye alalım. Kısık ateşte et, nohut ve çağlayı pişirelim. Ayrı bir kapta yumurta sarısı, yoğurt, un ve az miktarda tuzu çırpalım. Pişmiş yemeğimizin altını kısalım, yoğurtlu karışımı ilave edip karıştıralım. Hafifçe ısınınca ocağı kapatalım. Bir tavada zeytinyağını ısıtıp karabiber ve safranı ilave edelim. Hazırladığımız sosu yemeğin üzerinde gezdirip servise alalım. Afiyet olsun.

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Zeytinyağlı Çağla

Zeytinyağlı Çağla

MALZEMELER:

-500 g. çağla

-1/2 su bardağı zeytinyağı

-1 limon suyu

-4 dal taze kekik

-2 diş sarımsak

-1 limon

-1 demet dereotu

-1 kırmızı taze biber

-2 patates

-1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Çağlaları yıkayalım, çekirdeklerinden ayırıp doğrayalım. Sarımsakları ezelim. Patatesleri haşlayıp doğrayalım. Limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, kekik ve tuzu bir kabın içerisinde iyice çalkalayalım. Taze kırmızı biberin çekirdeklerini çıkartıp halka halka doğrayalım. Limon kabuklarını rendeleyelim ve limon dilimlerini iki üç parçaya bölelim. Dereotunu ayıklayıp yıkayalım ve doğrayalım.Bütün malzemeyi karıştıralım. Afiyet olsun.