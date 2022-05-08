Hayat Bahar soframızda açsın
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bahar soframızda açsın

Binlerce yıldır Anadolu sofralarında şifa olan bir bitkidir çiriş. B ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin olan baharın müjdecisi çiriş otuyla bu hafta sizler için iki tarifimiz var: Çiriş Çorbası ve Yumurtalı Çiriş kavurması.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Bahar soframızda açsın
Çiriş otu

Bahar bereketiyle geldi. Dört bir yanda çiçek açmış ağaçlar ve yerel otlar bütün güzelliğiyle dünyamızı süslüyor. Yapılan araştırmalara göre Anadolu’da on iki bine yakın bitki çeşidi var ve bunun üç bin altı yüz ellisi endemik, yani dünyada sadece Anadolu’da yetişiyor. Elbette bu bitki çeşitliliği sütün, yoğurdun, tereyağının tadı, balın rayihasıdır. Aynı zamanda bu bitkiler bin yıllardır Anadolu sofralarına aş olmuş, şifa dağıtmıştır.

ANADOLU’NUN MEŞHUR BİTKİSİ

  • Mesela bugünlerin bitkilerinden biri olan çiriş otu sanıldığından çok daha meşhur bir bitkidir. Çiriş, aspodellus ailesindendir. Bu ailenin diğer üyeleri Antik Yunan’da kökleri yenerek, zehirli hayvanlara karşı ise ilaç olarak kullanılmaktaydı. Ayrıca yaprakları İtalyan mutfağında burrata adlı peyniri sarmak için kullanılıyor ve bu peynire özel bir aroma katıyor. İçerisinde çok değerli bir antioksidan olduğunu bildiğimiz glutatyonun iki çeşidi, C vitamini, B grubu vitaminlerinin birçoğu bulunan çiriş, Anadolu’da da otlu peynir yapımında kullanıldığı gibi kökleri ve yaprakları yiyecek olarak tüketilir. Eski zamanlarda Erzurum’da çiriş ile ehram kumaşına parlaklık ve sertlik verildiği, kitap ciltlemede, yara tedavi etmede kullanıldığı bilinmektedir. Bu hafta, baharın bu güzel ve çok şifalı bitkisinin yemeğinin yapıldığı şehirlerimize gidelim ve tarifler paylaşalım istiyorum. Siz, çirişi sofralarınıza almak isterseniz, tıpkı pırasa veya ıspanak pişirir gibi pişirebilir, böreklere iç yapabilir, kıyma ve yumurtayla kavurarak tüketebilir, salata olarak kullanabilirsiniz. Mutlaka, birçok bitki gibi çirişte çiğ tüketildiğinde çok daha faydalı olacaktır. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim.

Yumurtalı çiriş kavurması
Yumurtalı çiriş kavurması

Yumurtalı Çiriş Kavurması

MALZEMELER:

-1 kg çiriş otu

-4 yumurta

-2 kuru soğan

-1 tatlı kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı tuz

-3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

  • Çiriş otunu ayıklayıp yıkayalım ve doğrayalım. Kuru soğanı ince ince kıyalım. Tereyağını eritelim ve soğanı kavuralım. Üzerine doğradığımız çiriş otunu ekleyelim, suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirelim. Üzerine tuz ve biberi ekleyelim, karıştıralım. Yumurtaları kırıp pişirelim. Afiyet olsun.

Sütlü Gulik (Çiriş) Çorbası
Sütlü Gulik (Çiriş) Çorbası

Sütlü Gulik (Çiriş) Çorbası

MALZEMELER:

-5-6 adet çiriş otu

-1 çay bardağı bulgur

-3 su bardağı süt

-5 su bardağı su

l-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

  • Çiriş otunu ayıklayalım, yıkayalım ve doğrayalım. 3 su bardağı su ile birlikte ocağa koyup bir taşım haşlayalım. Haşladığımız çirişin suyunu sıkalım. Ayrı bir tencerede bulguru 2 su bardağı su ile haşlayalım. Üzerine süt ve tuzu , çiriş otlarını ilave edelim. Baharatını ekleyip bir taşım kaynatalım. Afiyet olsun. Tarifi, Anadolu’nun doğu ve güneydoğusundaki en eski ve orijinal haliyle yazdım. Dilersek süt yerine yoğurt ilave edebilir, bulgur yerine pirinç kullanabiliriz. Ayrıca yemeğe nohut ekleyebilir, üzerine nane ve tereyağı kızdırarak gezdirebiliriz.

Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
FOTOĞRAF 15
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Zengin bitki örtüsüne sahip olan Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yeşilova köyünde, ilkbaharın gelmesiyle dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu vatandaşlar tarafından binbir zahmetle toplandıktan sonra sofralarda yerini alıyor. Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri otları özenle torbalara yerleştirerek evlerine götürüyor.
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Burada çiriş otunu çamur ve yabani otlardan temizleyen kadınlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken geri kalanını da kışın kullanmak üzere kurutuyor. Şifa kaynağı olarak bilinen bu otlar bölgede ‘gulik’ olarak biliniyor.
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“Birçok hastalığa iyi geliyor” <br> <br> İlkbaharın gelmesi ve karın yerden kalkmasıyla birlikte her yıl çiriş otu toplamak için dağ köylerine geldiklerini belirten Salih Doğan, “Bugün çiriş toplamaya geldik. Karın erimesiyle beraber bu otlar da çıkmaya başlıyor. Tadı gerçekten çok güzel. Yumurtayla kavurması yapılıyor. Kurutup kışın da yiyoruz...
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35 kilometre yol geldik çiriş toplamak için. Kar yerden kalktıktan sonra çıkan bu otun ömrü en fazla 15 gündür. İlkbahar ilacıdır bu. Birçok hastalığa iyi geliyor. Saf kavurması daha güzel oluyor“ ifadelerine yer verdi.
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“Tam bir şifa deposu” <br>< br> Dağlardan topladıkları otları çamur ve yabani otlardan ayırdıklarını söyleyen Türkan Doğan, çiriş otunun bir şifa kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Dağlardan ve köylerden bu çirişi topladık getirdik. Şu an temizliyoruz. Temizledikten sonra biraz haşlayacağız. Daha sonra poşetleyip derin dondurucuya koyacağız...
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Hem bu mevsimde hem de kışın kullanabiliyoruz. Tam bir şifa deposudur. Haşil yemeği yapılıyor. Tadı gerçekten mükemmel oluyor bu yemeğin. Süt çorbası yapılıyor, her çeşit yemek yapılabiliyor bu otla” dedi.
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, binbir zahmetle dağlardan toplandıktan sonra sofraları süslüyor.


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