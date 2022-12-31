Hayat Bakan Koca 2022de 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi
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Bakan Koca: 2022'de 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 15 gün hariç, 2022'de MHRS üzerinden 142 milyon 858 bin 107 randevu alındığını belirtti. Bakan Koca, "Bu randevulardan sadece 109 milyon 654 bin 808'i gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca: 2022de 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de bakanlığa bağlı hastanelerde 465 milyon 444 bin 49 muayenenin gerçekleştirildiğini, MHRS'den alınan 142 milyon 858 bin 107 randevudan 109 milyon 654 bin 808'ine gidildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Son 15 gün hariç, 2022'de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 milyon 444 bin 49. Muayenelerin 335 milyon 200 bin 693'ü polikliniklerde, 130 milyon 243 bin 356'sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo, birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz.

Son 15 gün hariç, 2022'de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 milyon 858 bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 milyon 654 bin 808'i gerçekleşti. Yani 2022'de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü."

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