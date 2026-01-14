Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor

08:2614/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Uraloğlu, kendi bakanlığı bünyesindeki Marmaray ve metro hatlarını gazetecilerin ücretsiz kullanabilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını, sorunun kısa zamanda çözüleceğini duyurdu.

İstanbul'da belediye otobüsleri ve metro hatlarından ücretsiz yararlanan gazeteciler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Marmaray ve metro hatlarına ücret ödüyor. Mevcut durum gazeteciler için saha çalışmalarında birtakım zorluklar ve maliyet artışına neden oluyor.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, gazeteciler için sorun teşkil eden konuyu "Anadolu Soruyor" programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na aktardı. Ortak yayınında soruları cevaplayan Bakan Uraloğlu, ulaşımdaki bu talebi nihayetlendirecek çalışmanın başladığını belitti.


BAKAN URALOĞLU SÖZ VERDİ

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ı ücretli kullanan gazetecilere mahcup olduğunu belirtti.

Konuyla alakalı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sorunun giderilmesi noktasında aşama kaydettiklerini ve yakın zamanda bunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.


MARMARAY GAZETECİLERE ÜCRETSİZ OLUYOR

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."

#Abdulkadir Uraloğlu
#Marmaray
#Metro
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hava nasıl olacak? 14 Ocak 2026 Meteoroloji son dakika kar, fırtına ve çığ uyarıları