Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor

İstanbul'da belediye otobüsleri ve metro hatlarından ücretsiz yararlanan gazeteciler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Marmaray ve metro hatlarına ücret ödüyor. Mevcut durum gazeteciler için saha çalışmalarında birtakım zorluklar ve maliyet artışına neden oluyor.

"Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."