|
Hayat

Bakımsız klima hasta ediyor

Yaz günlerinde yeme, içme ve su tüketimi kadar klima kullanımı da önemli. Dr. Mert Palabıyık, "Geceleri klima 23-24 derecede olmalı. Direkt maruz kalınmamalı. Düzenli bakım yapılmayan klimalar, solunum yolu enfeksiyonlarına ve zatürreeye yatkınlık yapıyor" dedi.

Saliha Engin
04:00 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:53 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı bölgelerde nem oranı yüzde 99’lara kadar ulaştı. Yüksek sıcaklık ve nem uyku kalitesinin bozulmasına yol açarken kronik hastalar için de bazı problemleri beraberinde getirdi.

DUŞU ILIK SUYLA ALIN

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mert Palabıyık, "Yüksek hava sıcaklığı ile artan nem oranı insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Kronik hastalar en azından bu nemli günlerde su tüketimine dikkat etmeli. Özellikle erkeklerin günde 2-3 litreden fazla sıvı almaları gerekiyor. Kadınlarda bu rakam 2 litre kadar olmalı. Sıcakta kızartma gibi ağır olmayan, trans yağdan fakir, daha çok Akdeniz diyeti bizim için çok uygun. Sıvı ihtiyacını karşılamak için serin bir suyun içerisinde meyve atıp beklettiğiniz suları tüketebiliriz. Duşu da ılık suyla almakta fayda var” dedi. Açık renkli, pamuklu kıyafet seçimi öneren Palabıyık, bu sayede terin vücuttan daha kolay atılabileceğini anlattı.

İLAÇ KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Sıcak yaz günlerinde su tüketimi konusunda uyarıda bulunan Palabıyık, “Susamadan su içmemiz lazım. Yanımızda her zaman bir su bulundurmakta fayda var. Özellikle ağır egzersiz konusunda, ağır sporlarla özellikle bu nemli günlerde çok kaçınmalıyız. Tatile gideceksek nem oranının daha düşük olduğu yerlere gidebiliriz. Kronik kalp hastasıysak nem dönemi idrar sökücülerimizi tansiyon ilaçlarımızı aksatmamalıyız. Sıcak havalarda, nemli havalarda daha çok doğal sebze ve taze meyve yemek de bizim önerimiz” ifadelerini kullandı.

KLİMA SICAKLIĞINI 23 DERECEDE TUTUN

Palabıyık, sıcak havalara çare olan klimalara ilişkin de şunları söyledi: “Geceleri klima sıcaklığı 23-24 derece gibi oda sıcaklığına getirilmeli. Klimaların nem alıcı özellikleri kullanılarak sağlıklı bir ortam oluşturulabilir. Direkt klimanın üzerinde vurulmasını engellemekte fayda var. Klimaların düzenli bakımı yapılmadığı zaman solunum yolu ve zatürree gibi hastalıklara yatkınlık artıyor."

KLİMA SATIŞLARI YÜZDE 50 ARTTI

Sıcak hava ve nemin etkisiyle birlikte klima ve vantilatör satışları da artış gösterdi. Görüştüğümüz bir beyaz eşya bayisi yetkilisi Nazlı Yakar, “Bugün alınan bir klima için şu an 20 gün sonrasına kurulum randevusu veriliyor. Klima satışları bu yıl geçen yıla göre yüzde elli oranında arttı. Bayilerden alınan klimalar birkaç gün içerisinde teslim ediliyor ancak az sayıda teknik eleman olması nedeniyle kurulum süresi uzuyor" dedi.

Müjde! Yağış geliyor

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru özellikle iç kesimlerde 7-8 derece düşecek ve yağışlı hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların yarından itibaren azalacağına işaret etti. Özdemirci, "Sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz." diye konuştu. Özdemirci, İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getirdi.




#hava sıcaklığı
#Nem
#Klima
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çanakkale’de deprem fay hattı nereden geçiyor?