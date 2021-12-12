Bal kabağından iki farklı lezzet ​

Latin Amerika’dan dünyaya yayılan bal kabağı, Osmanlı’dan bu yana Türk mutfağındaki yerini koruyor. Genellikle tatlı yapımında kullanılan bal kabağından bu hafta hem tatlı hem de tuzlu iki tarif paylaşıyoruz.
Latin Amerika’dan dünyaya yayılan bal kabağı, sanki dünya duralı bu toprakların bir bitkisiymiş gibi benimseyip sevdiğimiz bir lezzet. Avrupalılar da Osmanlı topraklarından Avrupa’ya ulaşması ve şeklinin bir sarığa benzemesi nedeniyle bir dönem onu Türklerle özdeşleştirmiş.
İtalyan aşçı Bartalomeo Scappi 1570’de yayınladığı yemek kitabında bu kabaktan “Türk Kabağı” adıyla bahsediyor. Osmanlı yemeklerinden bahseden kaynaklarda bal kabağı ve Afrika kökenli kabak arasında bir ayrım yapılmadığından ikisinin hemen hemen aynı görüldüğünün de bir ifadesi olabilir. Bu kabakların tatlısı dışında, dolma, çorba, reçel ve turşusu da yapılıyordu.
BAL KABAĞININ ANA VATANI
Bal kabağı, Meksika mutfağında oldukça çok kullanılan bir bitki. Elbette bunun ilk nedeni bu coğrafyanın onun ana vatanı olması. Neredeyse bundan 7 bin 500 yıl önce Latin Amerika coğrafyasında biliniyor, uzun saklama süresi nedeniyle herkes tarafından kullanılıyordu.
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Yine Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde bal kabağı yahni şeklinde, kahvaltılık ürün olarak, bizim kullandığımız gibi tatlı olarak ve hatta içecek formunda da görülebiliyor. Bugün bal kabağının anavatanındaki yemek tariflerine bakalım istedim. Arjantin’den, Brezilya’dan tarifler paylaşalım.
Sağlıklı, mutlu bir pazar dilerim.
Hindistan Cevizli Kabak Reçeli
MALZEMELER:
- 1 kg bal kabağı
- 1 kg şeker
- 1 çubuk tarçın
- 100 g. Hindistan cevizi rendesi
- 3 karanfil
YAPILIŞI: Bal kabağını iri parçalara ayırıp bir tencerede kısık ateşte pişirelim. Püre haline getirip şeker, karanfil ve tarçını ekleyelim. Bir tavada iyice pişirelim. Rende Hindistan cevizini ekleyip iyice karıştıralım ve tekrar tavada yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişirelim. Soğutup servise alalım. Afiyet olsun.
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Carbonada en Zapallo (Arjantin)
MALZEMELER
-3 kglık bal kabağı
-300 gram sığır eti
- 4 patates
-2 kuru soğan
-2 diş sarımsak
-4 domates
-250 g. kuru kayısı
-1 kabak
-100 g. pirinç
-3 adet mısır
-Yarım çay bardağı mısır yağı
-Bir fiske şeker
-2 Kırmızı dolmalık biber
-1 su bardağı süt
-2 yemek kaşığı şeker
-Kırmızı biber tozu
-Karabiber
-Tuz
YAPILIŞI
Bal kabağının üzerini kapak gibi açalım ve içini oyup çekirdeklerini çıkartalım. Süt ve şekeri karıştıralım ve bal kabağının içini bu sütle iyice doyuralım. Soğan ve kırmızı dolmalık biberi doğrayalım. Domateslerin kabuklarını soyup doğrayalım. Süt mısırları ikiye bölelim. Kabak ve patatesleri küp küp doğrayalım. Sarımsakları soyalım. Kuru kayısıları ikiye bölelim. Eti ve yıkadığımız pirinci aynı tencereye alalım ve et suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Ayrı bir tencerede mısır yağıyla dolmalık biber, soğan ve sarımsağı soteleyelim. Domatesi ekleyelim. Ardından kuru kayısıyı ekleyelim. Etli karışım ile kayısılı karışımı birleştirip mısır, şeker, tuz ve kırmızı biberi ekleyelim. Patatesleri ve kabağı ilave edip üzerine 2 su bardağı et suyunu ekleyelim. Bal kabağının kapağını kapatıp 100 derece gibi düşük bir ısıda iki saat pişirelim. Piştiğinden emin olduktan sonra çıkartıp servise alalım. Afiyet olsun.