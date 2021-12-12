Bal kabağından iki farklı lezzet ​

Latin Amerika’dan dünyaya yayılan bal kabağı, sanki dünya duralı bu toprakların bir bitkisiymiş gibi benimseyip sevdiğimiz bir lezzet. Avrupalılar da Osmanlı topraklarından Avrupa’ya ulaşması ve şeklinin bir sarığa benzemesi nedeniyle bir dönem onu Türklerle özdeşleştirmiş.

İtalyan aşçı Bartalomeo Scappi 1570’de yayınladığı yemek kitabında bu kabaktan “Türk Kabağı” adıyla bahsediyor. Osmanlı yemeklerinden bahseden kaynaklarda bal kabağı ve Afrika kökenli kabak arasında bir ayrım yapılmadığından ikisinin hemen hemen aynı görüldüğünün de bir ifadesi olabilir. Bu kabakların tatlısı dışında, dolma, çorba, reçel ve turşusu da yapılıyordu.

Bal kabağı

BAL KABAĞININ ANA VATANI

Bal kabağı, Meksika mutfağında oldukça çok kullanılan bir bitki. Elbette bunun ilk nedeni bu coğrafyanın onun ana vatanı olması. Neredeyse bundan 7 bin 500 yıl önce Latin Amerika coğrafyasında biliniyor, uzun saklama süresi nedeniyle herkes tarafından kullanılıyordu.

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Yine Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde bal kabağı yahni şeklinde, kahvaltılık ürün olarak, bizim kullandığımız gibi tatlı olarak ve hatta içecek formunda da görülebiliyor. Bugün bal kabağının anavatanındaki yemek tariflerine bakalım istedim. Arjantin’den, Brezilya’dan tarifler paylaşalım.

Sağlıklı, mutlu bir pazar dilerim.

Hindistan Cevizli Kabak Reçeli

Hindistan Cevizli Kabak Reçeli

MALZEMELER:

- 1 kg bal kabağı

- 1 kg şeker

- 1 çubuk tarçın

- 100 g. Hindistan cevizi rendesi

- 3 karanfil

YAPILIŞI: Bal kabağını iri parçalara ayırıp bir tencerede kısık ateşte pişirelim. Püre haline getirip şeker, karanfil ve tarçını ekleyelim. Bir tavada iyice pişirelim. Rende Hindistan cevizini ekleyip iyice karıştıralım ve tekrar tavada yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişirelim. Soğutup servise alalım. Afiyet olsun.

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Carbonada en Zapallo (Arjantin)

Carbonada en Zapallo (Arjantin)

MALZEMELER