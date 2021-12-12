Hayat Bal kabağındaniki farklı lezzet
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Bal kabağından iki farklı lezzet

Latin Amerika’dan dünyaya yayılan bal kabağı, Osmanlı’dan bu yana Türk mutfağındaki yerini koruyor. Genellikle tatlı yapımında kullanılan bal kabağından bu hafta hem tatlı hem de tuzlu iki tarif paylaşıyoruz.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Bal kabağından iki farklı lezzet ​
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Latin Amerika’dan dünyaya yayılan bal kabağı, sanki dünya duralı bu toprakların bir bitkisiymiş gibi benimseyip sevdiğimiz bir lezzet. Avrupalılar da Osmanlı topraklarından Avrupa’ya ulaşması ve şeklinin bir sarığa benzemesi nedeniyle bir dönem onu Türklerle özdeşleştirmiş.

İtalyan aşçı Bartalomeo Scappi 1570’de yayınladığı yemek kitabında bu kabaktan “Türk Kabağı” adıyla bahsediyor. Osmanlı yemeklerinden bahseden kaynaklarda bal kabağı ve Afrika kökenli kabak arasında bir ayrım yapılmadığından ikisinin hemen hemen aynı görüldüğünün de bir ifadesi olabilir. Bu kabakların tatlısı dışında, dolma, çorba, reçel ve turşusu da yapılıyordu.

Bal kabağı
Bal kabağı

BAL KABAĞININ ANA VATANI

Bal kabağı, Meksika mutfağında oldukça çok kullanılan bir bitki. Elbette bunun ilk nedeni bu coğrafyanın onun ana vatanı olması. Neredeyse bundan 7 bin 500 yıl önce Latin Amerika coğrafyasında biliniyor, uzun saklama süresi nedeniyle herkes tarafından kullanılıyordu.

Yine Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde bal kabağı yahni şeklinde, kahvaltılık ürün olarak, bizim kullandığımız gibi tatlı olarak ve hatta içecek formunda da görülebiliyor. Bugün bal kabağının anavatanındaki yemek tariflerine bakalım istedim. Arjantin’den, Brezilya’dan tarifler paylaşalım.

Sağlıklı, mutlu bir pazar dilerim.

Hindistan Cevizli Kabak Reçeli
Hindistan Cevizli Kabak Reçeli

Hindistan Cevizli Kabak Reçeli

  • MALZEMELER:
  • - 1 kg bal kabağı
  • - 1 kg şeker
  • - 1 çubuk tarçın
  • - 100 g. Hindistan cevizi rendesi
  • - 3 karanfil

YAPILIŞI: Bal kabağını iri parçalara ayırıp bir tencerede kısık ateşte pişirelim. Püre haline getirip şeker, karanfil ve tarçını ekleyelim. Bir tavada iyice pişirelim. Rende Hindistan cevizini ekleyip iyice karıştıralım ve tekrar tavada yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişirelim. Soğutup servise alalım. Afiyet olsun.

Carbonada en Zapallo (Arjantin)
Carbonada en Zapallo (Arjantin)

Carbonada en Zapallo (Arjantin)

MALZEMELER

  • -3 kglık bal kabağı
  • -300 gram sığır eti
  • - 4 patates
  • -2 kuru soğan
  • -2 diş sarımsak
  • -4 domates
  • -250 g. kuru kayısı
  • -1 kabak
  • -100 g. pirinç
  • -3 adet mısır
  • -Yarım çay bardağı mısır yağı
  • -Bir fiske şeker
  • -2 Kırmızı dolmalık biber
  • -1 su bardağı süt
  • -2 yemek kaşığı şeker
  • -Kırmızı biber tozu
  • -Karabiber
  • -Tuz

YAPILIŞI

Bal kabağının üzerini kapak gibi açalım ve içini oyup çekirdeklerini çıkartalım. Süt ve şekeri karıştıralım ve bal kabağının içini bu sütle iyice doyuralım. Soğan ve kırmızı dolmalık biberi doğrayalım. Domateslerin kabuklarını soyup doğrayalım. Süt mısırları ikiye bölelim. Kabak ve patatesleri küp küp doğrayalım. Sarımsakları soyalım. Kuru kayısıları ikiye bölelim. Eti ve yıkadığımız pirinci aynı tencereye alalım ve et suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Ayrı bir tencerede mısır yağıyla dolmalık biber, soğan ve sarımsağı soteleyelim. Domatesi ekleyelim. Ardından kuru kayısıyı ekleyelim. Etli karışım ile kayısılı karışımı birleştirip mısır, şeker, tuz ve kırmızı biberi ekleyelim. Patatesleri ve kabağı ilave edip üzerine 2 su bardağı et suyunu ekleyelim. Bal kabağının kapağını kapatıp 100 derece gibi düşük bir ısıda iki saat pişirelim. Piştiğinden emin olduktan sonra çıkartıp servise alalım. Afiyet olsun.

Bal kabağı tarifi: Bal kabağı nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Bal kabağı tarifi: Bal kabağı nasıl yapılır?

100 milyon liralık gelir: Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor
FOTOĞRAF 15
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Beldede yaklaşık 3 bin dekarlık alanda patatesin yanında \"ara ziraat\" olarak yetiştirilen bal kabağının hasadı devam ediyor.<br><br>Nuribey Belediye Başkanı Abdullah Çakmak beldede üretimi yapılan bal kabağının arazide patatesle birlikte yetiştirildiğini söyledi.
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Son yıllarda Türkiye'de Nuribey'in bal kabaklarının ün saldığını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:<br><br>\"Bugünlerde beldemizde hasadı yapılan bal kabaklarının tüccarlarca alımı yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ülkemizdeki bütün büyükşehirlere götürülüyor. Allah'a çok şükür bu yıl bal kabağımız çok verimli. Halkımız ve üreticilerimiz de bal kabağı üretiminden çok memnun. Geçen yıl kilogramını 70-80 kuruşa verdiğimiz bal kabaklarının bu sene 1,5 ila 2 lira arasında satışını yapıyoruz. Bu bolluk ve bereket ile fiyatlar çiftçimizi mutlu ediyor.\"Son yıllarda Türkiye'de Nuribey'in bal kabaklarının ün saldığını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:<br><br>\"Bugünlerde beldemizde hasadı yapılan bal kabaklarının tüccarlarca alımı yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ülkemizdeki bütün büyükşehirlere götürülüyor. Allah'a çok şükür bu yıl bal kabağımız çok verimli. Halkımız ve üreticilerimiz de bal kabağı üretiminden çok memnun. Geçen yıl kilogramını 70-80 kuruşa verdiğimiz bal kabaklarının bu sene 1,5 ila 2 lira arasında satışını yapıyoruz. Bu bolluk ve bereket ile fiyatlar çiftçimizi mutlu ediyor.\"
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\"Nuribey'in bal kabaklarından lezzetli tatlılar yapılır\"<br><br>Çakmak, üreticiden bal kabağı alımı yapan tüccarların Nuribey'den büyükşehirlere günlük 20-30 tır ürün gönderdiğini anlattı.
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Bu yıl beldeden bal kabağında yaklaşık 50 bin ton rekolte beklendiğini aktaran Çakmak, \"Beldemizde bal kabağı ekiliş alanı ile verim de sürekli artıyor. Ürünlerimizin kalitesi çok iyi olduğu kadar fiyatları da mükemmel. Nuribey'in bal kabaklarından lezzetli tatlılar yapılır. Özellikle de az şeker kullanımıyla çok tat verir. Bu da bizim toprağımızın verimi ve kalitesinden kaynaklanıyor. Bölgemizdeki farklı yerlerde bu bal kabağı, bizdeki gibi lezzette yetişmiyor.\" diye konuştu.
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\"Geçen yıla göre fiyatlar ikiye katlandı\"<br><br>Bal kabağı üreticisi Emrullah Ateş de Afyonkarahisar'ın Türkiye'de kaymak, sucuk, lokum ve patatesinden sonra bal kabağıyla adından söz ettirmeye başladığını vurguladı.
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Nuribey'de 15 ila 40 kilogram arasında bal kabakları yetiştirildiğine dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:<br><br>\"Ürünlerimiz çok kaliteli, iri ve lezzetli olduğu için Türkiye'deki bütün tüketicilere öneriyoruz. Ülkenin her yerine bal kabaklarımız gidiyor. İlgi de her geçen yıl artıyor. Bu yıl ürünlerin fiyatları da çok güzel. Hatta geçen yıla göre fiyatlar ikiye katlandı. Bal kabağımızdan güzel ve lezzetli tatlılar yapılıyor. Ayrıca, pidesi, çorbası ve kekinin de yapıldığını biliyoruz.\"
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Üretici Kadir Yuran da rekolte ve kazancından dolayı her yıl arazilerinde bal kabağı ekimini artırdığını belirterek tüccarlara ürün yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.
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Afyonkarahisar'da yetiştirilen bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor
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100 milyon liralık gelir: Türkiye'nin ağzını tatlandırıyor
Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde yetiştirilen bal kabakları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Geçen yıl kilogramı 70-80 kuruşa satılan kabakların bu yıl kilogram fiyatı ise 2 lirayı buldu. 50 bin ton rekolte beklenen kabakların 100 milyon liralık bir gelir bırakması öngörülüyor.
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