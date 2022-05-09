Balkon çiftçileri arttı

Şehirlerde yaşayanlar sağlıklı beslenme ve toprakla uğraşma merakıyla tarıma yöneldi. Bahçesinde ya da balkonunda, saksıda kendi sebzesini yetiştirenlerin sayısı oldukça arttı. Baharın gelmesi ile birlikte Eminönü’ndeki fide ve tohumcular da vatandaşın akınına uğradı. Eminönü Çiçek Pazarı esnafı, vatandaşların fide yetiştiriciliğine olan ilgisini anlattı.

1 AYDA ÜRÜN ALIYORSUNUZ

Fide ve tohumlara son dönemlerde yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen esnaf Bora Yılmaz, “Kovid döneminde insanlar evlerden çıkmayınca bu işlere yöneldiler. Vatandaş, büyüttüğü 4 tane salatalık fidesinden, 10-12 tane salatalık üretiyor. Tohumları ektiğiniz zaman 1 ayda ürünü alıyorsunuz. Dalında olduğu için bozulmuyorlar. Vatandaş da dalından taze taze topluyor, ne yediğini biliyor. İlaç yok, hormon yok.” dedi.

EN ÇOK İLGİ SALATA VE BİBERE

Vatandaşların en çok salata, biber ve domates fide ve tohumlarına ilgi gösterdiğini belirten Fideci Ali Güney de “Dün fide satın alan bir teyze, ‘İnşallah bu sene pazara ve markete gitmeyeceğim.’ dedi. Herkes bunu söylüyor. Biber, soğan ve salatalık bu üçlü iyi gidiyor. Millet şu sıralar çok fazla patates tohumunu da sormaya başladı.” ifadesini kullandı. Fide ve tohum fiyatlarındaki fiyatları da anlatan Güney “Fide ve tohumlarda fiyatlar değişken. Fidesine göre 3-5-10 TL gibi fiyatlara satıyoruz. Tohumlarda ise bu sene genelde paketli ürünlerimiz gidiyor. Bunları da 10 TL’den satıyoruz. Salata 4-10 TL arasında, aşılılar 10 TL. Biber sabit fiyat 4 TL. Domates ise 4-10 TL arasında. Onun da aşılı olanı 10 TL” dedi.

REKLAM

HEM KEYİFLİ HEM SAĞLIKLI

Vatandaşlardan kimi hobi kimi sağlıklı beslenme kimi de biraz olsun market ihtiyacını karşılayabilmek için saksıda sebze ve meyve yetiştiriciliğini tercih ediyor. Kısa sürede mahsul almaya başlayan vatandaşlar, kendi sebzesini yetiştirmekten de oldukça memnun olduklarını söylüyor. İlk kez fide alacağını söyleyen Onur D. “Evde uygun bir köşem var. Orada saksıya tohum ekerek birkaç ürün almayı deneyeceğim. Aslında amacım toprakla uğraşmak. Bitkilerin iç huzuruma katkı sağlayacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Bitki yetiştiriciliğini hobi için yapanlardan Fatma Y., “Geniş bir balkonum var. Kendimi eğlendiriyorum diyebilirim. Hem zaman geçiriyorum hem de kendi ihtiyacımı karşılıyorum. Markete de pazara da gitmeme gerek kalmıyor.” dedi. Sağlıklı beslenmek istediğini söyleyen Sude B. ise “Marketlerdeki hormonlu sebzelerden uzak durmaya çalışıyorum. Küçük bir bahçem var. Oraya bunları ekiyorum ve birkaç ayda salatalıkları, domatesleri alıyorum” şeklinde konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Balkonda ya da çatıda 365 gün NANO hasat