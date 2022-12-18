Bana akıllı kadınlar geliyor

Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi adına global ölçekte örnek çalışmalara imza atan Yıldız Holding Kadın Platformu, “Senenin Yıldız Kadınları” organizasyonuyla fırsat eşitliği konusunda ilham veren başarılı kadınları bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında; Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Psikiyatrist Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Avukat Prof. Nazan Moroğlu, STK Gönüllüsü Monik İpekel’in katıldığı bir panel de gerçekleştirildi. Panelde kadının iş, aile ve sosyal hayatta yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşmak için yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Televizyon izleyicisinin Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizilerinin öykü yazarı olarak tanıdığı ve geçtiğimiz günlerde Doğan Kitap’tan Kırmızı Pelerin adlı son romanıyla okurun karşısına çıkan ünlü psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu kendisine gelen hastaların ağırlıklı olarak kadınlar olmasının sebebini şöyle açıkladı: “Çünkü bana akıllı olan geliyor. Bu insanları hasta edenler genelde doktora gitmez.”

REKLAM

BİZE HÂLÂ GERÇEK HASTALAR GELMİYOR

Budayıcıoğlu kadın hastalarıyla kurduğu ilişkiyi ise şöyle anlattı: “Kadın bir hastasını bana getirir. Odama girer çıkar ve bu sohbetler sırasında kendini de keşfeder ve benden bir dahaki sefer de kendisi için randevu alır.Bana kendini geliştirmek isteyen, kendini ve sınırlarını keşfetmek isteyen kadınlar gelir. Hâlâ gerçek hastalar bize gelmiyor. Beni önce kadınlar keşfettiler. Önce kendileri, sonra arkadaşlarını ve çocuklarını en sonunda da kocalarını getirmeye başladılar.”

Kadın ve çocuklara yönelik yaptığı yardım organizasyonlarla tanıdığımız STK Gönüllüsü Monik İpekel ise Anadolu’daki çalışkan kadınlara destek olmayı önemsediklerini dile getirdi. Anadolu’yu gezip kadınlara maddi ve manevi destekler sağladıklarını ifade eden İpekel, “Şehirden bir kadın gidip Anadolu’daki kadının derdini dinleyip samimiyetini ortaya koyunca her şey çok farklı oluyor. O kadın da samimiyetle diğer kadının derdini dinliyor. Her şeyin temeli samimiyet” dedi. Pek çok büyük markanın Anadolu’da kadın emeğine destek projelerini hayata geçirdiklerini de hatırlatan İpekel bu projeler sayesinde Anadolu’daki kadın emeğinin değerlendirilmesini çok önemli gördüğünü söyledi.

REKLAM

“Senenin Yıldız Kadınları”, Yıldız Holding Kadın Platformu’nun öncülüğünde düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Yıldız Holding’in global ölçekte fırsat eşitliği kültürüne katkıda bulunan kadın çalışanlarının ödüllendirildiği organizasyonda ilham veren kadın hikayelerinin ve kadınların güçlenmesine yönelik örnek uygulamaların paylaşılacağı “Shine Together” (Birlikte Parlayalım) sosyal ağının da lansmanı yapıldı.

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise, “Yıldız Holding’de kuruluşumuzdan bu yana tüm faaliyetlerimizde topluma örnek olmayı amaçlıyor ve özellikle fırsat eşitliği konusunda farkındalık sağlayacak her projeye büyük bir gönüllülükle dahil oluyoruz. Geçtiğimiz yıl Yıldız Holding Kadın Platformu’nun kuruluşunu gerçekleştirmiş ve fırsat eşitliği konusunda daha kurumsal ve organize bir yapı inşa etmiştik. Bugün de Yıldız Holding’de fırsat eşitliği alanında gerçekleştirilen iyi uygulamaları ödüllendirmek adına Senenin Yıldız Kadınları ödül töreninde bir araya geldik. Hayata geçirdikleri örnek proje ve çalışmalarla bizlere ilham veren kadın çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Mutuş, “Bugün aynı zamanda uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız “Shine Together” sosyal ağını duyurmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu sosyal ağ aracılığı ile Türkiye’de mümkün olduğu kadar bireyi kadınların güçlendirilmesi hakkında bilgilendirmek, herkesin bu alanda bir adım atmasını sağlamak ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için çalışacağız” diye konuştu.

REKLAM

Shine Together sosyal ağı kadınların güçlenmesine katkı sunacak

Yıldız Holding Kadın Platformu öncülüğünde hayata geçirilen uygulama ve projelerle ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin yer aldığı “Shine Together” sosyal ağında kadın çalışanların ilham veren hikâyeleri, iş dünyasında fırsat eşitliği ve kadın istihdamına ilişkin güncel veri, analiz ve raporlar da yer alacak. Platform aracılığıyla Yıldız Holding’in 30.000’e yakın kadın çalışanının bir araya gelerek iş hayatına ilişkin deneyim ve hikayelerini paylaşması ve birbirlerine ilham olması hedefleniyor. Türkiye’de bir ilk olan bu paylaşım platformu, dünya çapında iş dünyasında kariyer sahibi kadınları ortak bir gelecek için bir araya getirirken, bu sinerjiden doğacak yeni fikir ve projelerin de hayata geçirilmesine imkan sunacak. www.shine-together.com adresi üzerinden ulaşılan platform iş dünyasına dair en güncel makalelere de yer verecek.

Başarılı kadınlara ödül

Senenin Yıldız Kadınları buluşmasında pladis İnsan Kaynakları Başkanı Fulya Fraser, pladis Kurumsal İletişim ve Kurumsal İlişkiler Lideri Anisa Missaghi, GODIVA Kurumsal İletişim Lideri Tara McTeague, ŞOK Marketler Pazarlama Direktörü Nilhan Gülbahçe, Yıldız Holding Türkiye İştirakleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Verda Duysak, Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal, Bizim Toptan Kategori Müdürü Dilek Aygür Tekiner, Yıldız Ventures Yatırım Direktörü Ecem Altıok, Yıldız Holding İşveren Markası, Öğrenme ve Gelişim Müdürü Merve Koyuncu ödüle layık görüldü.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı yüzde 22’ye çıktı

Fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve kalıcı bir yapıya dönüştürmek amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen Yıldız Holding Kadın Platformu, kadın liderliğinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesi, üst yönetimde ve kritik noktalarda daha fazla kadının görev almasının önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen platform, kadın çalışan oranı, kadın yönetici oranı, yönetim kurulunda kadın çalışan oranı, eşit işe eşit ücret oranı gibi kriterleri yeniden ele alıyor ve düzenlemeler getiriyor. Platform hayata geçtikten sonra Yıldız Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı bir yıl içinde yüzde 18’den yüzde 22’ye çıkarken, Holding şirketleri genelinde terfi alanların oranı yüzde 45’e yükseldi.