Baş ağrısıyla hastaneye gitti beyinsiz olduğunu öğrendi

Beyinsiz olan adamın durumu doktorları bile şoke etti.

İsmi açıklanmayan 84 yaşındaki bir adamın baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmesi sonrasında doktorlar rutin kontrolleri yaptı ve adamın röntgeninin çekilmesini istedi. Baş ağrısının yanı sıra sol tarafında bir ağrı ve yürümede sıkıntı yaşayan hastanın röntgeni kısa sürede çekildi.

Washington Post’un haberine göre. fFakat doktorlar röntgeni inceledikten sonra tıp tarihinde eşi benzerine çok zor rastlanan bir sonuçla karşılaştı. Doktorlar, 84 yaşındaki hastanın beyninin sol tarafının olmadığını fark etti.

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