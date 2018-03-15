HayatBaş ağrısıyla hastaneye gitti beyinsiz olduğunu öğrendi
GENEL SAĞLIK

Baş ağrısıyla hastaneye gitti beyinsiz olduğunu öğrendi

İrlanda'da doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir adam hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. Doktorları bile şoke eden olayda 84 yaşındaki adamın bugüne kadar rahatsızlığını fark etmediği ortaya çıktı.

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Beyinsiz olan adamın durumu doktorları bile şoke etti.
Beyinsiz olan adamın durumu doktorları bile şoke etti.

İsmi açıklanmayan 84 yaşındaki bir adamın baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmesi sonrasında doktorlar rutin kontrolleri yaptı ve adamın röntgeninin çekilmesini istedi. Baş ağrısının yanı sıra sol tarafında bir ağrı ve yürümede sıkıntı yaşayan hastanın röntgeni kısa sürede çekildi.

Washington Post’un haberine göre. fFakat doktorlar röntgeni inceledikten sonra tıp tarihinde eşi benzerine çok zor rastlanan bir sonuçla karşılaştı. Doktorlar, 84 yaşındaki hastanın beyninin sol tarafının olmadığını fark etti.

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