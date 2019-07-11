Başörtülüler diye kapı dışarı edildiler

İstanbul'daki Bebek Otel’de iki kadın başörtülü olduğu gerekçesiyle kapı dışarı edildi. Şovmen Cem Yılmaz’ın ortağı olduğu iddia edilen iş adamı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu otel ve kafelerde böylece tesettür yasağı uygulandığı ortaya çıktı.

İş insanı Engin Yakut’un iki Arap misafiri ile Muzaffer Yıldırım’ın işlettiği Bebek Otel’in kafesine yaptırdığı rezervasyon için gittiğinde olaylar yaşandı.

Kesin talimat

Otuz yıldır Etiler'de oturduğunu ve kısa süre öncesine kadar kafeye kapalı hanımların da geldiğini ifaden eden Yakut, “Ancak 29 Haziran’da yanımdaki misafir bayanların tesettürleri gerekçe gösterilerek bize rezervasyonumuz olmasına rağmen içeri alınmayacağımız söylendi. Güvenlik görevlileri ‘İşletme sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kesin talimatı var kapalıları alamıyoruz’ cevabı verdiler” dedi.

Bu cevap üzerine karakola giderek otel yönetiminden şikayetçi olduğunu belirten Yakut, ifadesinde şunları belirtti: “Bebek Oteli’nin kafesinden 3 kişilik rezervasyon yaptırdım. Saat 11.00 gibi kafeye gittik. Ancak girişte güvenlik bizi durdurarak giremeyeceğimizi söyledi.

Kapalıları almayın

Ben de rezervasyon yaptırdığımı söyledim. O da ‘Haklısınız ancak talimat var bu kılık kıyafetle giremezsiniz’ dedi.

Yani yanımdaki hanımların inançlarına uygun giydiği kıyafetlerle girmemizin yasak olduğunu söyledi. Ben de kim bu talimatı verdi hangi hakla kıyafete karışıyorsunuz diye sorunca oradaki güvenlik görevlisi ‘Muzaffer Bey’in özel talimatıdır kapalı kılık kıyafetle kimseyi içeri almayın’ dedi.”

Star’ın haberine göre Yakut, kendilerine yapılan ayrımcılığın işletmenin kamera kayıtlarına da yansıdığını söyleyerek “İslami kıyafetleri gerekçe gösterilerek, tesettür sebebiyle bayanların içeri alınmaması, TCK’ya göre ayrımcılık ve nefret suçudur. Avrupa insan hakları sözleşmelerine de aykırı bu” dedi.

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Cem Yılmaz'dan açıklama

Haberin ardından Bebek Otel ile bir ortaklığı olmadığını söyleyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz'ın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiçbir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli de benim değil. Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!"





Sevgili takipçilerim,hatırı sayılır bir sayıdasınız,size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli ! de benim değil !! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon ! Yazık ! pic.twitter.com/f0gPPblT1m — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 11 Temmuz 2019