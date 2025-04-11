Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Kıyı şeridinde kuvvetli ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bartın ve Karabük geneli ile Kastamonu'nun batısı, Bolu'nun doğusu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.