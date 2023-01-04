Batılı birinin Doğu’yu anlatması zor

Bu hafta vizyona giren Ali Çevlik filmi, eski bir boks şampiyonunun Bingöl’den şampiyon çıkartma macerasını konu ediniyor. Yapımcılığını Baran Mayda’nın, yönetmenliğini Mahmut Baldemir’in üstlendiği filmin başrollerinde Erkan Bektaş, Sefa Zengin, Ulfi Dağcı ve Şevki Altunbüken yer alıyor. Filmin özelliği, Doğu’nun hikayesini Batılı bir dille değil, yabancılaşmadan anlatması. Hatta bir özelliği de Bingöl milletvekillerinden Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek’in küçük de olsa rol alması. Filmde Doğu’ya karşı ön yargıları olan ve Paris’e gitmek için çabalayan Sinan Cevahir’in toprağıyla tanışması ve barışması konu ediliyor. Konsept danışmanlığını Bingöl milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı Ali Çevlik’in başrol oyuncusu Erkan Bektaş’a hem filme dair merak ettiklerimizi hem de yeni başlayan Sipahi dizisini sorduk.

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-Yeni yıla iki yeni projeyle girdiniz. Ali Çevlik ve Sipahi dizisi. Öncelikle Ali Çevlik’ten başlayalım. Bu hikâye size geldiğinde ne hissettiniz?

Ali Çevlik filmi bana geldiğinde henüz senaryo yazılmamıştı, Baran Mayda hikayesinden bahsetti. Hoşuma gitti açıkçası. Türk sinemasında pek spor filmi çekilmiyor. Bu da içinde boksun ağırlıklı olarak yer aldığı bir film. Senaryo yazıldıktan sonra da iyi bir senaryo olduğunu gördüm ve oynamayı kabul ettim.

Doğu’nun hikayelerini yeterince anlatabildiğimizi düşünüyor musunuz? Eksik gördüğünüz kısımlar neler?

Aslında birçok hikaye sinemada anlatılıyor, ama sinemacılar genelde Batı’dan çıkıyor. Batılı bir insanın Doğu’yu anlatması da çok kolay değil. Anlattıkları zaman biraz oryantalist bakışla anlatmak zorunda kalıyorlar, çünkü Batı’dan bakıyorlar. Doğu’dan daha çok sinemacı yetiştiğinde Doğu hikayeleri daha doğru ve daha çok anlatılacak gibi geliyor bana.

ANADOLU’YA SEMPATİM VAR

-Ali Çevlik’i sevmenizin bir sebebi de doğduğunuz toprakların hikayesi olması mıydı?

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Ben aslında oralarda doğmadım, babamın doğduğu topraklar. Babam Muş Varto’da doğmuş. Evet, bir sempatim olduğu gerçek. Babamın doğduğu, bize küçükken anlattığı yerleri canlı canlı görebileceğimi düşünmek, orada çalışmak ilginç geldi ve keyif alacağımı düşündüm. Çekimler bittikten sonra da oğlumla beraber babamın köyüne uğradım, bir gün kaldım. Benim için çok güzeldi.

Tehlikeli rollerden keyif alıyorum

-Yeni diziniz Sipahi’den de bahsedelim mi biraz? Tehlikeli bir teröristi oynamak size neler hissettiriyor?

Aksiyonu bol, kadrosu sağlam, senaryosu da iyi bir yapım. MİT’in içinde terörle nasıl mücadele edildiğini anlatıyor. Orta Doğulu bir teröristi oynuyorum. Hassas bir rol, ama bu rolü de birisinin oynaması gerekiyor. Bu tür tehlikeli rolleri oynayan genelde ben oluyorum. Oynaması da zor. Yapabildiğin takdirde çok keyifli oluyor. Genel olarak pasif ya da geri plandaki karakterleri oynamayı sevmiyorum.

-Son zamanların televizyon dizileri dijitalle yarışamıyor. Televizyonda yeni bir diziye başlamış biri olarak neler söylemek istersiniz?

Dünya değişiyor, dijital çok baskın bir şekilde hükmetmeye başladı. Ama televizyonun şansı da az değil. Dijital belli bir ekonomi istiyor. Anadolu’da ya da İstanbul’da kaç kişinin bu dijital platformlara üyeliği var? Böyle baktığınızda televizyonun pazar payı daha büyük. Öte yandan dijitale üyeliği olan insanların alım gücü daha yüksek olduğu için reklam payı biraz o tarafa kayıyor. Bir süre sonra televizyon geri plana düşebilir. Değişim bize ne getirip ne götürecek zamanla göreceğiz.

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