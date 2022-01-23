Bayat ekmeği değerlendiren tarifler

Ekmek, insanlığın varlığından bu yana hayatını şekillendiren gıdalardan biri oldu. Öyle ki çalışmak “ekmek parası” kazanmak, yemin etmek ekmeğin üzerine…

Hatta Türk şiirinde de ekmeğe dair onlarca beyit bulunur. Bunlardan biri de Garami’nin somun için yazdığı beyitlerdir ki, kıtlık zamanında kaleme gelmiştir: “Çok zamândur ikimüz bir sofrada konuşmaduk Cenge girüp birbirimüzle el sunuşmaduk Sofra sahrâsında esb-i ekle binüp koşmaduk Karvaşalum gel berü meydâna aslanum somun”

BAYAT EKMEKLERİ ÇÖPE ATMAK YOK

Hayatın temel gıdası olan ekmeğin hem ucuz hem de doyurucu oluşu, onu bütün yiyeceklerin üzerinde tutan etkenlerden sadece ikisi. Aynı zamanda kolaylıkla saklanır, taşınabilir ve bir çok başka şeye dönüşebilir. Örneğin ekmeği tatlı olarak, meze olarak, tirid gibi ana yemek olarak tüketmekte mümkündür. Ekmek pide halinde kebapların olmazsa olmaz yarenidir.

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Dürüm olur, içinde peynirler, köfteler, sucuklar gizler. İnsanlık tarihi binlerce çeşit ekmek tarifi barındırır. Bunların bir çoğunu özellikle salgın döneminde evlerimizde denemişizdir. Ben de bugün ekmekle yapılan tariflere değinmek ve tatlıdan tuzluya ekmeğin bir çok haliyle mutfağımızdaki yerini göstermek istedim. Gelin mutfağımızdaki bu ekmekli tariflere bir bakalım.

Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum.

Ekmek salatası

Ekmek Salatası

MALZEMELER:

- Yarım bayat somun

- Yarım demet dereotu

- Yarım demet maydanoz

- Bir demet yeşil soğan

- 1 limon

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 2 kaşık nar ekşisi

- 1 çay bardağı nohut

- 2 diş sarımsak

- Bir fiske tuz

YAPILIŞI: Nohutu bir gece önceden ıslatalım ve haşlayalım. Bayat ekmekleri küp küp doğrayalım. Sıvı yağı tavaya az miktarda koyalım, doğranmış sarımsağı içine atıp karıştıralım. Doğradığımız ekmekleri yağda kızartalım. Bir kağıt havlunun üzerine çıkartıp fazla yağını alalım. Maydanoz, dereotu ve yeşil soğanı doğrayalım. Limonun suyunu sıkalım. Bir derin kap içinde ekmekleri, nohutu, yeşillikleri üzerine limon suyu, tuz ve nar ekşisi ilave ederek karıştıralım. Servise alalım. Afiyet olsun.

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Bayat Ekmek Tatlısın

Bayat Ekmek Tatlısı

MALZEMELER:

-Bir ekşi mayalı ekmek veya Trabzon ekmeği

- 4 su bardağı su

- 4 su bardağı şeker

-Yarım limon

- Bir kase ceviz içi

KREMASI İÇİN:

- 3 yemek kaşığı un

- 5 yemek kaşığı şeker

- 2 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Ekmeği baş parmak kalınlığında dilimleyelim. Açıkta bırakıp kurutalım. Bir tencerede su ve şekeri kaynatalım. Kaynayan şerbete bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyelim.Karıştırdığımız kaşıktaki son damla uzayana kadar kaynatalım. Kuru ekmeklerimizi şerbet ile kenarlarından başlayarak iyice ıslatalım. Bir tencerede süt, şeker ve unu karıştırıp kaynatarak kremayı hazırlayalım. Koyulaşan kremayı soğutalım. Soğuk kremaya parça parça tereyağını ilave edip mikser yardımıyla çırpalım. Şerbetini iyice çeken ekmek tatlısının üzerine kremayı sürelim. Cevizi dövüp serpelim. Dilimleyerek servise alalım. Afiyet olsun.

HAYAT Ekmek israfı geleneksel lezzetlerle önlenecek