Beş şehir beş adres

Avrupa’da belirlediğimiz beş nokta ile size hızlı ve kısa bir gezi planı hazırladık. Birbirlerine yakın olan beş şehrin vazgeçilmez beş mekanıyla Avrupa’ya bir göz atın istedik. Brüksel’de yer alan çikolata müzesiyle mutluluğun doruklarına ulaşabilir, Viyana’da opera dinleme şansını yakalayabilir, Strazburg’da muhteşem mimariyle süslenmiş şehri tekneyle gezebilir, Belgrad’da yeşil ile mavinin uyumuna şahit olup ve en son Budapeşte’de doğal kaplıcada dinlenebilirsiniz.

MÜZİK VE SANAT BİR ARADA

Avusturya’nın başkenti Viyana, klasik müziğin temsilcilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın son nefesine kadar yaşadığı Avrupa’nın sanatla iç içe olan bir şehri. Yılbaşı tatilini şehrin müzik kültürünü keşfederek geçirmek isteyenler için doğru adres. 1869’da Mozart’ın Don Giovanni adlı eseriyle açılışı yapılan “Viyana Devlet Opera Binası (Wiener Staatsoper)” günün her saatinde bale ve opera gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Bu sanat ziyafetini yaşamak için elinizi çabuk tutup hemen rezervasyon yaptırmalısınız. Çünkü biletler çabuk tükeniyor. Ama konser için aldığınız biletle Opera binasının içinde bulunan müzeyi de gezebilirsiniz. Şehrin tam ortasına konumlandırılmış olan gösterişli bu yapı Viyana’nın sanat kültürünü gözler önüne seriyor. Girişteki merdivenlerin açıldığı oldukça ihtişamlı salonda Joseph Gasser tarafından yapılmış ve yedi sanat dalını simgeleyen yedi heykel, Ana Sahne, Gustav Mahler Salonu, İmparatorun Çay Salonu ve Fuaye bulunuyor. Gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bu sanat turunu meşhur “Viyana Şinitzel” yiyerek taçlandırabilirsiniz. Şehrin gelenekselleşmiş bu lezzetine şehrin merkezinde yer alan mütevazi ve şık restoranlardan birinde tadabilirsiniz.

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KANALLAR ŞEHRİ

Strazburg, Alman yazar Goethe’nin bir süre yaşadığı ve Gutenberg’in matbaayı icat ettiği Fransa’nın meşhur şehri. Fransa’daki Alsace Bölgesi’nin de en büyük şehri olarak kabul ediliyor. Şehrin tam ortasından geçen kanallarıyla ziyaretçilerini masal dünyasına yolculuğa çıkartan şehri gezmenin en iyi yolu tekne turu. Tekneler, Avrupa Parlamento binasının yanından kalkıyor ve şehri baştan sona dolaşabiliyorsunuz. Sağlı sollu değişik mimarisiyle suyun kenarında bulunan evler yolculuğu renkli bir şölene dönüştürüyor. Kanallar arasında gezerken farklı maceralar yaşayabiliyorsunuz. Su seviyesi değişebiliyor. Bu değişimden dolayı teknede ona göre hareket ediyor.

DOĞAL GÜZELLİK

Birçok filme konu olmuş Macaristan’ın doğal güzellikleriyle ünlü şehri Budapeşte’de kentin en belirgin özelliği doğal kaplıcaları. En meşhuru ise “Széchenyi” kaplıcası. Arnavut kaldırımlı caddelerde yürürken yorulan bedeninizi dinlendirerek keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Yine Budapeşte’nin popüler mekanlarından birisi “Vaci Utca” alışveriş sokağında popüler ürünleri satın alabilirsiniz. Vörösmarty Meydanı’ndan başlayıp Büyük Market’e kadar uzayan sokakta 19. ve 20. yüzyılda inşa edilen gösterişli yapılar bulunuyor. Neredeyse 24 saat renkli ve hareketli olan bu sokağın yayalara ayrılmış bölümünde birçok dükkân, restoran ve cafe bulunuyor. Avrupa’nın en uygun kenti olan Budapeşte’den sevdiklerinize şehri simgeleyen bir hediye almayı unutmayın.

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Osmanlı’nın izleri

Sırbistan’ın yeşil şehri Belgrad’ın en dikkat çekeni Kalemegdan Kalesi. Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu noktada yer alıyor Osmanlı’nın izlerinide içinde barındıran tarihi kale geniş parklara ev sahipliği yapıyor. Giriş çıkışı sağlayan kapılardan birinin adı “Stambol Kapija” İstanbul Kapısı. Kapıyı geçince, karşınıza Damat Ali Paşa’nın türbesi çıkıyor. Burada, Sokollu Mehmet Paşa’nın çeşmesi bulunuyor. Çeşmeyi geçtikten sonra ise gözleriniz ve ruhunuz muhteşem şehir manzarası ile şenleniyor.

Çikolatanın başkenti

Okuduğunuz masallar ve izlediğiniz filmlere sizi götüren şehir Brüksel. Kentin içinde “Belgian Chocolate Village” yani çikolata müzesi en dikkat çekeni Girişte kiharika kokuyla tur başlıyor. Kakaodan çikolataya giden yolculuğu özel olarak hazırlanmış belgeselleri izleyebiliyorsunuz. Eski bir çikolata ve bisküvi üretim fabrikası olan bu müze size sadece tadım ve çikolata ikramı sunmayıp çikolatanın yapım aşamalarını görebiliyorsunuz. Bahçesindeki kakao ağacı ve yetiştirildiği iklime kadar deneyiml,yorsunuz. Müzenin her yerinde görebileceğiniz değişik renk ve şekillerdeki çikolatalarla mutluluk yaşıyorsunuz. Müze aynı zamanda Avrupa’nın en büyük müzelerinden biri ve sadece çikolata için.