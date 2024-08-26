Bilim adamları kıyıları kurtarmak için sahillere elektrik vermeyi planlıyor

Deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte kıyı erozyonu, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının bu bölgelerde yaşadığı tahmin edilirken, uzmanlar yüzyılın sonunda sahillerin yüzde 26'sının yok olabileceğini öngörüyor.





Bu sorunla başa çıkmak için geliştirilen yöntemler genellikle kısa vadeli çözümler sunarken, maliyetli de olabiliyor. Ancak ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, sahillerdeki kumları kaya yapısına dönüştürerek uzun vadeli bir çözüm sunabilecek yeni bir yöntem geliştirdi.





Bilim adamları, midye ve istiridye gibi deniz canlılarının kabuklarını oluşturmak için deniz suyundaki mineralleri kullanmasından ilham aldı. Ekip, elektrik enerjisi kullanarak kum taneleri arasında doğal bir çimento oluşturan bir süreç geliştirdi. Bu süreç, laboratuvar deneylerinde başarılı sonuçlar gösterdi.





'İşlemden sonra kum, kaya gibi sabit bir yapıya sahip oluyor'

Araştırmayı yöneten Alessandro Rotta Loria, "İşlemden sonra kum, kaya gibi sabit bir yapıya sahip oluyor ve bu nedenle deniz duvarları kadar güçlü olabilir" dedi. Yöntemin, geleneksel tekniklere göre daha çevre dostu ve maliyet açısından avantajlı olduğu belirtiliyor.



