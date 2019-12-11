Bilim insanları ödüllendirilecek

Türkiye’de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen “İlim Yayma Ödülleri”, 22 Aralık’ta sahiplerini bulacak. Buluş ve akademik çalışmalarla Türkiye’nin adını dünyaya duyuracak olan bilim insanlarına, 3 farklı kategoride toplamda 500 bin lira ödül verilecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, “Türkiye’nin bilim ve ilim dünyasında bugüne kadar verileceği en büyük ödül olacak”ifadelerini kullandı. İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla iki yılda bir verilecek olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

YARIŞMAYA 758 KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU

“Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 ana kategorideki çalışmalar değerlendirilmeye alınacak. Millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar ödül töreninde onurlandırılacak. 758 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada toplam ödül değerini 500 bin lira olarak belirledik. Büyük ödüle verilen miktar ise 300 bin lira olacak. Ödüller, 22 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da sahiplerini bulacak”