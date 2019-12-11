Hayat Bilim insanları ödüllendirilecek
AKTÜEL

Bilim insanları ödüllendirilecek

Türkiye’de bilimsel araştırmaları desteklemeyi hedefleyen “İlim Yayma Ödülleri”, 22 Aralık’ta sahiplerini bulacak. 3 farklı kategoride toplamda 500 bin lira ödül verilecek. Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Fatih Özer Yeni Şafak
İlim Yayma Ödülleri Programı
İlim Yayma Ödülleri Programı

Türkiye’de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen “İlim Yayma Ödülleri”, 22 Aralık’ta sahiplerini bulacak. Buluş ve akademik çalışmalarla Türkiye’nin adını dünyaya duyuracak olan bilim insanlarına, 3 farklı kategoride toplamda 500 bin lira ödül verilecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, “Türkiye’nin bilim ve ilim dünyasında bugüne kadar verileceği en büyük ödül olacak”ifadelerini kullandı. İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla iki yılda bir verilecek olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

YARIŞMAYA 758 KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU

  • “Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 ana kategorideki çalışmalar değerlendirilmeye alınacak. Millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar ödül töreninde onurlandırılacak. 758 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada toplam ödül değerini 500 bin lira olarak belirledik. Büyük ödüle verilen miktar ise 300 bin lira olacak. Ödüller, 22 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da sahiplerini bulacak”

7 tepeli şehre 7 kapılı orman
GÜNDEM
7 tepeli şehre 7 kapılı orman
İnsanlarımız ot yemekten öldü

İnsanlarımız ot yemekten öldü

Ahıska Sürgünü'nün ​şahitleri 75 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
Balıkesirde art arda iki deprem

Balıkesir'de art arda iki deprem

Balıkesir halkı deprem sonrası geceyi sokakta geçirdi.
Nobel tepkisi: Rezalettir

Nobel tepkisi: Rezalettir

​Cumhurbaşkanı, anma programında konuştu.
Bugün soykırım ödüllendirildi

Bugün soykırım ödüllendirildi

​Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden 'Nobel' tepkisi.
Abdülhamit'in<br>torunu Külliye'de

Abdülhamit'in
torunu Külliye'de

Osmanoğlu'nun rozeti Erdoğan'ın dikkatini çekti.
Ulaşım felç oldu

Ulaşım felç oldu

Macron karşıtları greve 'süresiz' devam edecek.

2 gün önce rüyasında görmüş

2 gün önce rüyasında görmüş

​Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı, gençlerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık <br>soruşturma başlattı

Bakanlık
soruşturma başlattı

Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti.
Teröristlere <br>ceza yağdı

Teröristlere
ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk 'kırmızı' uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Antalya'da, valilikte kriz masası oluşturuldu.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.