Hayat Bir Demet Tiyatro 25 yıl sonra aynı sahnede
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Bir Demet Tiyatro 25 yıl sonra aynı sahnede

Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi… 90’ların efsane gösterisi Bir Demet Tiyatro’dan yepyeni bir seçki BKM’nin 25. kuruluş yılı kapsamında 31 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir Demet Tiyatro'nun başrol oyuncuları olan Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ
Bir Demet Tiyatro'nun başrol oyuncuları olan Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ

Bir döneme damgasını vuran, efsane kadrosu ve bölümleriyle hafızalara yer edinen “Bir Demet Tiyatro” Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Çok Güzel Hareketler 2 kapsamında ekrana gelecek bölümde Mükremin ve Lütfiye Çıtır kardeşler ile Feriştah’ı izleyeceğiz.

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro’yu yıllar sonra yeniden sahnede oynayacak.

Çok Güzel Hareketler 2 kapasamında gerçekleşecek özel bölümde Mükremin ve Lütfiye Çıtır kardeşler ile Feriştah sahnede olacak.

BKM’nin 25. kuruluş yılı kapsamında 31 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak olan program saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izlenebilir.
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#bkm25.yıl🧿🎭🎬🎼
demet akbağ (@demetakbag)'in paylaştığı bir gönderi ()

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