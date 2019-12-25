Bir Demet Tiyatro 25 yıl sonra aynı sahnede

Bir döneme damgasını vuran, efsane kadrosu ve bölümleriyle hafızalara yer edinen “Bir Demet Tiyatro” Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Çok Güzel Hareketler 2 kapsamında ekrana gelecek bölümde Mükremin ve Lütfiye Çıtır kardeşler ile Feriştah’ı izleyeceğiz.
Mükremin, Lütfiye ve Feriştah BKM'nin 25. yılında 25 yıl önce doğdukları sahneye geri dönüyorlar 🤩 #ÇokGüzelHareketler2 yılbaşı gecesi büyük sürprizlerle @KanalD'de! pic.twitter.com/EPmCESN78z
— Çok Güzel Hareketler 2 (@CokGuzelHareket) December 24, 2019
Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro’yu yıllar sonra yeniden sahnede oynayacak.Çok Güzel Hareketler 2 kapasamında gerçekleşecek özel bölümde Mükremin ve Lütfiye Çıtır kardeşler ile Feriştah sahnede olacak.
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demet akbağ (@demetakbag)'in paylaştığı bir gönderi ()