Bir Demet Tiyatro 25 yıl sonra aynı sahnede

Bir Demet Tiyatro'nun başrol oyuncuları olan Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ

Bir döneme damgasını vuran, efsane kadrosu ve bölümleriyle hafızalara yer edinen “Bir Demet Tiyatro” Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Çok Güzel Hareketler 2 kapsamında ekrana gelecek bölümde Mükremin ve Lütfiye Çıtır kardeşler ile Feriştah’ı izleyeceğiz.

Mükremin, Lütfiye ve Feriştah BKM'nin 25. yılında 25 yıl önce doğdukları sahneye geri dönüyorlar 🤩 #ÇokGüzelHareketler2 yılbaşı gecesi büyük sürprizlerle @KanalD'de! pic.twitter.com/EPmCESN78z

— Çok Güzel Hareketler 2 (@CokGuzelHareket) December 24, 2019

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro’yu yıllar sonra yeniden sahnede oynayacak.

Çok Güzel Hareketler 2 kapasamında gerçekleşecek özel bölümde Mükremin ve Lütfiye Çıtır kardeşler ile Feriştah sahnede olacak.

BKM’nin 25. kuruluş yılı kapsamında 31 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak olan program saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izlenebilir.

HAYAT Feriştah 20 yıl sonra beyaz perdede