Bir dizi daha Türkiye'ye uyarlanıyor

Geçen yıl Karga Seven Pictures ile anlaşan Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler çok konuşulacak bir projeye hazırlanıyor.

'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Vatanım Sensin' gibi fenomen dizileri yöneten Taylan Biraderler, ünlü Amerikan dizisi 'Dr. House'un yerli uyarlaması üzerine çalışıyor.

Medyatava'ın haberine göre Medikal drama tarzındaki dizinin senaryosu başarılı kalem Berkun Oya imzası taşıyor. Senaryosu çok beğenilen dizinin sürpriz bir kanalda seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

Orijinal ismi 'House M.D' olan dizi, uzman doktor Gregory House ve üç kişilik ekibinin hastanede başlarından geçen olayları konu alıyor.

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