Hayat Organize İşler 2nin hasılatı 45 milyonu geçti
SİNEMA

Organize İşler 2'nin hasılatı 45 milyonu geçti

Geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden de yayına giren Organize İşler Sazan Sarmalı filmi hafta sonu 359 bin 464 kişi tarafından izlenerek toplam gişesini 2 milyon 938 bin 694'e çıkardı. Film üç hafta sonunda toplam 45 milyon 731 bin 978 TL hasılat yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral yer alıyor.
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral yer alıyor.

Vizyonda üçüncü haftasını geride bırakan ve geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden de yayına giren Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler Sazan Sarmalı son günlerde en çok izlenen yapımlar arasında.

Film hafta sonu 359 bin 464 kişi tarafından izlenerek toplam gişesini 2 milyon 938 bin 694'e çıkardı.

Film üç hafta sonunda toplam Box Office verilerine göre
45 milyon 731 bin 978 TL hasılat yaptı.

2005 yapımı serinin ilk filmi, ilk 3 günde 583 bin 870 kişi tarafından izlenmiş, toplam 2 milyon 618 bin 244 kişiyi sinema salonlarına çekmişti.

Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın yer aldığı yapım 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi, 1 Şubat Cuma günü vizyona girdi.

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