Hayat Mehmet Ali Erbilden sevindiren haber
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Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, babasının sağlık durumu ile ilgili sevindiren haber bir haber verdi. Babasının sağlık durumu hakkında konuşan Yasemin Erbil, "Durumu iyiye gidiyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkmıştı.

Ünlü şovmen kızı Yasemin Erbil, babasının sağlık durumu ile ilgili sevindiren haber bir haber verdi.

Babasının sağlık durumu hakkında konuşan Yasemin Erbil, "Durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan odaya geçtik artık çok şükür. Bu süreç gerçekten zordu, yaşamıyor gibiydim. Kendine geldiğinde ondan ilk duyduğum söz de ‘Bir şeye ihtiyacın var mı?’ oldu. Hayatımda yaşadığım en güzel andı” dedi.

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