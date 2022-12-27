Hayat Bir sahte diploma skandalı daha Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış
GENEL SAĞLIK

Bir sahte diploma skandalı daha: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. A.İ.'nin işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Bir sahte diploma skandalı daha: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış
Arşiv

A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
GÜNDEM
Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
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Çerkezköy Devlet Hastanesinde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.
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Tekirdağ T Tipi Cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3üncü Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itirazı, reddedildi.
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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.
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İddianamede, Özkiraz hakkında, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkirazın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu.

Esenyurt'ta özel hastanede 'sahte doktor' paniği: Başhekim 'Bu adamı tanımıyorum' deyince ortalık karıştı
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Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü.
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Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.
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Bu isteğe doktorun “Hayır” cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi.
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BAŞHEKİM BU ADAMI TANIMIYORUM DEDİO sırada tartışmaya dahil olan başhekimin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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DOKTOR SAHTE DEĞİL HASTANEYE KAYITSIZ ÇIKTIPolis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi.
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Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi.
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Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi oldu.
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Yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.
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“Kimliğini görmek istedim”Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, “Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi Uğur adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık. Doktor isminin Mehmet olduğunu söyledi. Raporu çıkarırken de Nazmi Uğur diye bir doktor ismi verildi.
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Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi Uğur çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi. Ondan dolayı da biz polisi aradık.
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Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, ‘Kusma, ateş var mı, nasıl durumu’ diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz” dedi.
Esenyurt'ta özel hastanede 'sahte doktor' paniği: Başhekim 'Bu adamı tanımıyorum' deyince ortalık karıştı
İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorunun hareketlerinden şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek isteyince tartışma çıktı. Hastane başhekiminin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesiyle ortalık bir anda karıştı. Sahte sanılan doktorla ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı.


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