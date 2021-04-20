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Hayat Bir yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı
AKTÜEL

Bir yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı

Bir yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı temizlik çalışmalarında, denizden 2020 yılında 188 metreküp atık su, 432 metreküp (yaklaşık 450 ton) katı atık toplandı. Denizi kirleten gemilere yönelik ise geçen yıl 252 denetim yapılırken, 12 gemiye para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Bir yılda denizden yaklaşık 450 ton çöp çıktı
Deniz temizleme çalışmaları 7 gün 24 saat devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temizliği için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Hem havadan hem de denizden çalışma yürüten ekipler, bir yandan denizdeki atıkları toplarken bir yandan da denizleri kirletenlere anında müdahale ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, deniz süpürgesi, bir hızlı bot ve deniz denetim teknesiyle günlük denetimler ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ayrıca hem gece hem de gündüz görüşü olan drone ile havadan da denetim yapan ekipler, denizi kirleten tekneleri ve gemileri tespit ederek, idari para cezası uyguluyor.
"Büyük gemilerimizden hassasiyet bekliyoruz"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak denizin temiz olması için çalışma yaptıklarını söyledi. Bunun için hem denetimlere hem de eğitimlere aralıksız devam ettiklerini söyleyen Halisdemir, “Deniz temizleme araçlarımızla liman içerisinde ve dışında yetki alanındaki bölgelerde temizlik faaliyeti yapıyoruz. Ayrıca denizimizi kirleten gemilerimize idari yaptırım cezaları uyguluyor. Kirletmemeleri için gerekli uyarıları yapıyoruz. Türkiye’de 4 ilde deniz denetim yetkisi vardır. Bunlardan bir tanesi de Mersin Büyükşehir Belediyesindedir. Bütün gemilere denizlerimizi kirletmemeleri için gerekli uyarıları yaptık, yapıyoruz. Bununla da yetinmeyin, alt yapı sistemini de hazırladık. Bütün teknelerimizin ayağına kadar giderek üretmiş oldukları sintine, katı atık, atık su gibi atıklarını alıyoruz. Bunun için de kendilerinden bir para almıyoruz. Sadece vatandaşlarımızdan, balıkçılarımızdan, büyük gemilerimizden hassasiyet bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Video: Denize atılan atıklar onların canına kast ediyor!


“Yaklaşık 450 ton katı atık topladık”

Bugüne kadar bin 612 denetim yaptıklarını vurgulayan Halisdemir, “Bunlardan 186’sına da idari yaptırım cezası uyguladık. Sadece geçen yıl 252 denetim yaptık ve 12 idari yaptırım uyguladık. Bizim amacımız ceza kesmek değil denizlerimiz kirletilmesin, denizlerimiz temiz tutulsun. Biz sadece 2020 yılında 188 metre küp atıksı, 432 metre küp (yaklaşık 450 ton) katı atık topladık. Bunları sadece bu bölgeden topladık. Denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz ve asla taviz vermiyoruz. Hatta bununla ilgili teknolojiden de faydalanıyoruz. Aldığımız drone ile havadan da denetimlerimize başladık. Amacımız Mersin’in her bölgesinden denize girilmesidir” ifadelerini kullandı.
Günde Akdeniz kıyılarına 31 kilogram mikro plastik geldiği tespit edildi

Mersin’in çok güzel bir şehir olduğunu belirten Halisdemir, “Kirlilik tabi sadece bizden kaynaklı olmayabiliyor. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden de bizim ülkemize atıklar gelebiliyor. Akdeniz özel bir denizdir. Çünkü denizin doğal yolla kirlenmesi en az olan denizlerden biridir. Maalesef insanların katkısıyla bu kirlilik artıyor. Akdeniz’de denize baktığınız zaman dibini görebilirsiniz. Çünkü besin tuzları yoktur ve burası cazibe merkezidir, turistler burayı tercih eder. Biz kirlettiğimiz zaman bu cazibeliği de ortadan kalkacaktır. Bizim en çok rahatsız duyduğumuz konulardan biri de mikro plastiklerdir. Mikro plastikler ülkemizde halen çözülemeyen ve gün geçtikçe de artan bir oranda rahatsızlık veriyor. Yapılan bir çalışmada metre karede bin ile bin 200 adet mikro plastiğin bulunabildiği tespit edilmiş. Başka yapılan bir çalışmada Akdeniz kıyılarına günde 31 kilogram mikro plastik geldiği görülüyor. Demek ki bu mikro plastiklere neden olan atıkları hep birlikte engellememiz gerekiyor” diye konuştu.
"Temiz Akdeniz Projesini’ hayata geçirdik"

Belediye olarak ‘Temiz Akdeniz Projesi’ yaptıklarını kaydeden Halisdemir, “Suriye’den kaynaklanan kirlilikte dahil olmak üzere Hatay, Adana, Mersin ve Antalya’ya akıntıyla giden bir kirlilik mevcut. Biz bunu engellemek için 4 büyükşehir belediyesi ve Mersin’de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleriyle bu projeyi yaptık. Projeyle kirletici bütün etmenleri tespit edip, bunları önlemeye yönelik uygulamalar yapacağız. Projenin Mersin ayağında 15 tane bölge belirledik. Buralardan numuneler alıyoruz. Aynı şekilde 9 tane nehrimizden numuneler alarak, kirliliğe neden olan etmenleri ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu etmenleri önlemeye yönelik yaptırımlar, yatırımlar yaparak bunu engellemeye çalışacağız. Böylece Mersin’deki kirliliğin önüne geçmiş olacağız” dedi.

Deniz dibi temizliğinde çıkanlar 'yok artık' dedirtti
FOTOĞRAF 9
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Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) ve Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde, Marmaris Körfezi'nde tehlike ve kirlilik yaratan atık ile batıkların temizlenmesi için yeni yıl öncesi 'Deniz dibi temiz kalsın yaşam devam etsin' sloganı ile çalışma başlatıldı.
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Gönüllü dalgıçlar Marmaris Körfezi'nde bulunan atıkları görüntüleyerek tehlike ve kirlilik yaratanları tek tek tespit etti.
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Elde edilen veriler doğrultusunda Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy koordinesinde, Marmaris İlçe Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Marmaris Liman Başkanlığı ve gönüllü altı dalgıçla birlikte geçen 20 Aralık'ta deniz dibi temizliği başladı.
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10 gün süreyle gönüllü dalgıçlar, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı'nın gemi, bot ve çeşitli teçhizat desteğiyle deniz dibinden tehlike arz eden batık ile atıklar çıkarıldı.
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Kimin ne şekilde deniz dibine attığı belli olmayan 10 tekerlekli tekne taşıyıcı römorkör, 15 metre uzunluğunda demir iskele yanı sıra 5 traktör römorku ile demir ve alüminyum başta olmak üzere çeşitli metal atıklar ile yat malzemeleri çıkarıldı.
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Deniz dibinden çıkanlar, görenlere 'Yok artık' dedirtti.
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Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Daha önce tehlike arz eden atık ve batıkların çıkarılması için projemizi başlattık. Kaymakamlık, sahil güvenlik ve liman başkanları destekleri ile deniz dibinde temizlik yaptık. Marmaris Körfezi'nde her yerde görüntülü ve fotoğraflı kirlilik tespitlerimizi yetkili kurumlara bildiriyoruz. Onayları ile temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Nasıl ve ne şekilde olduğunu bilmediğimiz deniz ortasına getirilerek batırılan devasal atıklar çıkarıldı. Bu atıklar deniz ürünleri popülasyonuna katkı yerine zarar vermekteydi. Bu yıl içinde, yapmış olduğumuz tespitlerle deniz ve doğa da meydana getirilen kirlilikleri temizlemek için kamu kurum kuruluşlarının desteğiyle gereken çalışmaları yapacağız. Özelikle kapalı olan Marmaris Körfezi'nin temiz kalması, yaşam popülasyonunun artması için herkesin ortak desteğini bekliyoruz dedi.
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Deniz dibi temizliğinde çıkanlar 'yok artık' dedirtti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, körfez içinde tehlike ve kirlilik yaratan atık temizliği yapıldı. 10 gün süren temizlik çalışmasında, 10 tekerlekli tekne taşıyıcı römorkör, 15 metrelik demir iskele ve çeşitli büyüklükte demir ve alüminyum atıklar çıktı.


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