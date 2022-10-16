Hayat BookTok trendi belirliyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

BookTok trendi belirliyor

Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter gibi ABD merkezli sosyal medya platformlarının tahtını sarsan, Z Kuşağı’nın sosyal medya mecrası Çinli TikTok kitap satışlarında doping etkisi yapıyor.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
BookTok trendi belirliyor
​BookTok trendi belirliyor.

Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter gibi ABD merkezli sosyal medya platformlarının tahtını sarsan, Z Kuşağı’nın sosyal medya mecrası Çinli TikTok kitap satışlarında doping etkisi yapıyor. CNN Business tarafından yayınlanan bir habere göre TikTok’ta açılan #BookTok etiketi üzerinden yapılan kitap paylaşımları 2021 yılı içinde ABD’de roman türü kitap satışlarında iki kat artış yaşattı. Örneğin #BookTok etiketiyle 1,5 milyar görüntülemeye ulaşan, Colin Hoover imzalı “It ends with us” adlı romanı 3 Eylül 2022 itibarıyla 7,3 milyonluk satış oranını yakaladı. Bugüne kadar 80 milyar görüntüleme elde eden etiketle yapılan yayınlar neticesinde kullanıcıların videolarda tavsiye edilen kitapları tercih ettiği hatta yıllar önce basılmış kitaplara yeniden popülerlik kazandığı belirtiliyor.

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