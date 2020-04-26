Bu sene pide kuyruğu yok

KİTAP FUARI İPTAL

Geçmuş yıllarda İstanbul’da Ramazan ile özdeşleşmiş ama bu yıl özlemle yad edeceğimiz şeylere şöyle bir göz atalım istedi : Uzun yıllar en gözde kitap fuarlarından biri olan dini yayın fuarı en son geçen yıl Sultanahmet Meydanı’nda okurla buluşmuştu. 38.si yapılan dini kitap fuarı fuarına bu yıl ara verilse de Ramazan’da özellikle sahuru beklerken bo bol kitap okuyacağımız kesin.

MUKABE VE TERAVİH

Fotoğraf: Arşiv

Evlerde ve camilerde Ramazan ayında okunan mukabelede buluşan cemaat bu yıl belki evlerde ve camilerde buluşamıyor ancak online olarak pek çok adreste mukabele okunuyor. Yine Diyanet Televizyonu 30 gün boyunca 30 farklı hocayla bu geleneği televizyona taşıdı. Teravih ise camilerden evlere taşındı. Aile bireyleriyle oluştulacak küçük cemaatlerle ise bu yıl teravih kılınıyor.

PİDE KUYRUĞU

İftara yakın sofra hazırlanırken evden biri hemen pide kuyruğuna gönderilir. Buram buram ekmek kokusunu bir yandan içinize çekip bir yandan fırından çıkan pideleri izlerken sıranın size nasıl geldiğini anlamazsınız bile. Bu yıl sosyal mesafe kuralından dolayı iftara yakın pide kuyrukları yok. Ancak pide elbette var. Artık iftara yakın fırında ısıtıp o pideyi mutfaktan sofraya taşıyacaksınız.

ONLİNE RAMAZAN EĞLENCELERİ

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Çeşitli belediyelerin iftar sonrası her yaşa hitap eden etkinlikler ramazanın olmazsa olmazıydı. Ancak bu yıl Hacivat Karagöz gösterisi de olmayacak, sohbetler de. Peki ne olacak? Online olarak belediyelerin internet sitesinden sosyal etkinlik yayını yapılacak ve evinizden bu sohbetlere ve eğlencelere katılmanız mümkün.

TOPLU İFTAR SOFRALARI

Fotoğraf: Arşiv

Ramazan denilince hepimizin aklına sokaklardaki toplu iftar sofraları gelir. Oralardaki samimiyet hiçbir iftar sofrasında olmaz. Bu yıl ise pek çok belediye toplu iftarlar yerine ihtiyacı olanların kapısını çalarak onlara yardım erzakı götürüyor. Mekanlarda ya da evlerde yapılan toplu iftarlarda artık online. Buralarda ayrıca bol bol tatlı , yemek tarifleri birbirimizle paylaşacağız.

HIRKAYI SAADET VE TÜRBELER