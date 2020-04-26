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Hayat Bu sene pide kuyruğu yok
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bu sene pide kuyruğu yok

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi ama biraz boynu bükük sanki. Bizlerse kelimenin tam anlamıyla “Nerde o eski ramazanlar” diye bir ah çekip elimizi göğsümüze vuracağımız günlerdeyiz. Çünkü hepimizin aklına ramazan denilince onun rutinleri gelir: Pide kuyruğu, dini yayınlar fuarı, toplu iftarlar, ziyaret edilen cami ve türbeler, cemaatle kılınan teravih namazları…. Ama bu ramazan gelenekleri çok hızlı bir şekilde değişti. Tek tesellimiz alınan önemlerle bir an önce ülke olarak bu zorlu süreci atlatabileceğimize olan inancımız.

Ayşe Olgun Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

KİTAP FUARI İPTAL

Geçmuş yıllarda İstanbul’da Ramazan ile özdeşleşmiş ama bu yıl özlemle yad edeceğimiz şeylere şöyle bir göz atalım istedi : Uzun yıllar en gözde kitap fuarlarından biri olan dini yayın fuarı en son geçen yıl Sultanahmet Meydanı’nda okurla buluşmuştu. 38.si yapılan dini kitap fuarı fuarına bu yıl ara verilse de Ramazan’da özellikle sahuru beklerken bo bol kitap okuyacağımız kesin.

MUKABE VE TERAVİH

Fotoğraf: Arşiv

Evlerde ve camilerde Ramazan ayında okunan mukabelede buluşan cemaat bu yıl belki evlerde ve camilerde buluşamıyor ancak online olarak pek çok adreste mukabele okunuyor. Yine Diyanet Televizyonu 30 gün boyunca 30 farklı hocayla bu geleneği televizyona taşıdı. Teravih ise camilerden evlere taşındı. Aile bireyleriyle oluştulacak küçük cemaatlerle ise bu yıl teravih kılınıyor.

PİDE KUYRUĞU

İftara yakın sofra hazırlanırken evden biri hemen pide kuyruğuna gönderilir. Buram buram ekmek kokusunu bir yandan içinize çekip bir yandan fırından çıkan pideleri izlerken sıranın size nasıl geldiğini anlamazsınız bile. Bu yıl sosyal mesafe kuralından dolayı iftara yakın pide kuyrukları yok. Ancak pide elbette var. Artık iftara yakın fırında ısıtıp o pideyi mutfaktan sofraya taşıyacaksınız.

ONLİNE RAMAZAN EĞLENCELERİ

Çeşitli belediyelerin iftar sonrası her yaşa hitap eden etkinlikler ramazanın olmazsa olmazıydı. Ancak bu yıl Hacivat Karagöz gösterisi de olmayacak, sohbetler de. Peki ne olacak? Online olarak belediyelerin internet sitesinden sosyal etkinlik yayını yapılacak ve evinizden bu sohbetlere ve eğlencelere katılmanız mümkün.

TOPLU İFTAR SOFRALARI

Fotoğraf: Arşiv

Ramazan denilince hepimizin aklına sokaklardaki toplu iftar sofraları gelir. Oralardaki samimiyet hiçbir iftar sofrasında olmaz. Bu yıl ise pek çok belediye toplu iftarlar yerine ihtiyacı olanların kapısını çalarak onlara yardım erzakı götürüyor. Mekanlarda ya da evlerde yapılan toplu iftarlarda artık online. Buralarda ayrıca bol bol tatlı , yemek tarifleri birbirimizle paylaşacağız.

HIRKAYI SAADET VE TÜRBELER

  • Ramazanın ilk günü Pazartekke’de iftar açmak bir İstanbul geleneğidir. Yine Ramazan ayının ilk cuması Eyüp caminde buluşma olmazsa olmazıdır ramazan ayının. Selatin camilerde vakit namazı kılmak ve namazdan sonra bir serin köşeye çekilip vakitn geçmesini beklemenin huzuru unutulur mu? Peki yine Ramazanın ilk cuması ziyarete açılan Hırka-yı Şerif Camide’ki Hırkayı Saadeti görmek için girilen o uzun kuyruktaki heyecan? Maalesef bu yıl ah çekip geçmişi yad ederek evimizde bu hastalığın bir an önce ülkemizden ve dünyadan çekip gitmesi için dua edeceğiz. Rabbim duamızı kabul eylesin.
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