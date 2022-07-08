Bu seneki haccı özel kılan detay: El-Haccül Ekber Kutsal topraklarda bulunan 1 milyondan fazla hacı adayı Arafat’ta buluştu. Bu yılki hacı özel kılan bir ayrıntı ise Peygamber Efendimizin vefatından bir yıl önce ilk ve son kez yaptığı hacda olduğu gibi bu yıl da cuma günü Arafat'a çıkılması. El-Haccül Ekber olarak adlandırılan bu tarihi olay 70 hacca bedel olacak.

Abone Ol