Hayat Bu seneki haccı özel kılan detay El-Haccül Ekber
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Bu seneki haccı özel kılan detay: El-Haccül Ekber

Kutsal topraklarda bulunan 1 milyondan fazla hacı adayı Arafat’ta buluştu. Bu yılki hacı özel kılan bir ayrıntı ise Peygamber Efendimizin vefatından bir yıl önce ilk ve son kez yaptığı hacda olduğu gibi bu yıl da cuma günü Arafat'a çıkılması. El-Haccül Ekber olarak adlandırılan bu tarihi olay 70 hacca bedel olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu seneki haccı özel kılan detay: El-Haccül Ekber
Hacı adayları Arafat'ta

Terviye günü olan Perşembe günü, (Arefeden bir gün önce) binlerce hacı adayı ikindi vaktinden itibaren otobüslerle 23 kilometre uzaklıktaki Arafat Dağı’na çıktı. Türk hacı adayları Mekke’ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine saat 16.00 itibariyle otobüslerle peyderpey taşındı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin hacı geceyi Arafat’ta geçirdi. Bugün Arafat vakfesinin ardından, akşam güneşin batışından sonra hacı adayları 10 kilometre aşağıya inip Müzdelife vakfesine duracaklar.

Hacı adaylarının Arafat heyecanı başladı
FOTOĞRAF 17
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Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı bugün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti.
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Bazı hacı adayları Arafat'a hareketleri öncesinde ailelerini arayarak helallik istedi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otellerinden otobüslerle alınarak Arafat'a götürülecek hacı adayları burada kendileri için hazırlanmış olan çadırlara yerleşecek.
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Kutsal topraklara Almanya'dan gelen hacı adaylarından Müzeyyen Kalma, tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu belirterek, \"Hem hüzün hem sevinç hem gariplik, yani üzgünüz de. Ama çok da mutluyuz, Rabb'im bizlere nasip etti, Allah herkese nasip etsin.\" diye konuştu.
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Eşiyle Almanya'dan gelen Salih Piştofoğlu, değişik duygular içerisinde olduğunu ifade ederek, \"Ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Herkes için dua edeceğiz, Allah herkese nasip etsin.\" dedi.
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Almanya'dan gelen Meral Ekizkaya da hacı olacağı için yaşadığı heyecanı paylaşarak, kendilerine rehberlik eden din görevlilerine de teşekkür etti. Hollanda'dan gelen Emin Polat ise çok heyecanlı olduklarını söyledi.
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Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirecekler.
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Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek \"Cem-i tehir\" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.
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Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki \"Cemerat\" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, \"Büyük şeytana\" yedi taş atacak.
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Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar.
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İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yini ifa edecekler.
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Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.
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Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla \"küçük, orta ve büyük\" şeytana 7'şer taş atacak.
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Hacılardan daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek, ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek.
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Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.
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Hacı adaylarının Arafat heyecanı başladı
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 1 milyon hacı adayının haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a yolculuğu başladı. Mekke'de bulunan hacı adaylarının Arafat'a yapacağı yolculuk bugün başladı.

Müzdelife’de 70 adet taş toplayacak olan hacı adaylarından birçoğu şeytan taşlamak için farklı zamanlarda Mina’ya doğru hareket edecek, Müzdelife vakfesini (Bir an durmak) yaparak şeytan taşlamaya geçecekler.

HACCI EKBER

  • Hacı olabilmek için gün sayan milyonlarca Müslüman için bu yılki hacı özel kılan bir ayrıntı ise cuma günü Arafat’a çıkılması. Peygamber Efendimizin vefatından bir yıl önce ilk ve son kez yaptığı hacda olduğu gibi bu yıl da cuma günü hacılar Arafat’ta. Bu tarihi olaya ise el-haccül ekber deniliyor. Öğlen ve ikindi namazlarını birlikte cem edecek olan hacı adayları daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar.

Diriliş ve mahşer: Hacı adayları Arafat’ta
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Diriliş ve mahşer: Hacı adayları Arafat’ta

Hacı adayları Arafat’ta
HAYAT
Hacı adayları Arafat’ta
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