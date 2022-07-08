Diriliş ve mahşer: Hacı adayları Arafat’ta

 Hac için Mekke’de bulunan Müslümanlar ibadetlerini de Kabe’de yapıyor. Kabe’de namaz Kraliyet Saat Kulesi’nden böyle görüntülendi.

Hacı olmak için gün sayan Hacı adayları dün itibariyle Arafat’a çıktı. Türk hacı adayları Mekke’ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine saat 16.00 itibariyle otobüslerle peyderpey taşındı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin hacı geceyi Arafat’ta geçirdi. İki yıl aradan sonra yeniden başlayan hac ibadetinde mevsimsel sıcaklığı da göz önüne alan Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarına her türlü rahatlığı sağlamak için canla başla çalışıyor.

Bu yıl klimalı olarak hazırlanan çadırlarda ayrıca ilk kez geceyi Arafat’ta geçirecek hacı adayları için yatak ve yastık da verildi. Yine çevreyi temiz tutmaları için uyarılan hacı adaylarına yiyecek ve içeçek ikramları yapılırken israf ve çevre konusunda da bilgilendiriliyorlar.

REKLAM

Arafat

HACCI EKBER

Hacı olabilmek için gün sayan milyonlarca Müslüman için bu yılki hacı özel kılan bir ayrıntı ise cuma günü Arafat’a çıkılması. Peygamber Efendimizin vefatından bir yıl önce ilk ve son kez yaptığı hacda olduğu gibi bu yıl da cuma günü hacılar Arafat’ta. Bu tarihi olaya ise el-haccül ekber deniliyor. Öğlen ve ikindi namazlarını birlikte cem edecek olan hacı adayları daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar.

ŞEYTAN TAŞLAYACAKLAR

Erbaş’ın vakfe duası Türkiye’de de televizyonlardan canlı yayınlanacak. Müzdelife’ye geçen hacı adayları akşam ve yatsı namazlarını Cem ettikten sonra Müzdelife bölgesinde hacı adayları şeytan taşlamak İçin burada taş toplayacak ve ardından gece yarısından sonra da Mina’ya intikal edecek. Bayramın birinci günü Mina’da şeytan taşlayacak olan hacılar daha sonra Mescid-i Haram’a geçecek, tavaf ve sa’y yaparak ihramdan çıkacak.

REKLAM

Ali Erbaş

İntikali Erbaş başlattı

Türk hacı adaylarının Arafat’a intikali Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla başlatıldı. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Hacı adaylarımızın yüz binlerce mü’min yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat’a intikalin talimatını verdik. Cenab-ı Hak’tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun” dedi.

FOTOĞRAF 17 Kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adaylarının haccın rükünlerinden Arafat vakfesi için intikalleri yarın başlıyor. Hacı adaylarını bu defa Arafat'ta misafir edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Hacı adaylarının hiçbir konuda sorun yaşamamaları için azami özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, Mekke'de hizmet veren sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek.<br><br> Ulaşım<br><br>Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a ilişkin en önemli çalışmalardan biri de ulaşım konusu. Yarın başlayacak intikaller için Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirecek. Hacı adaylarının intikallerinde sorun yaşanmaması için otobüslerin yaklaşık 3'er tur yapması planlanıyor. Klimalı yüksek çadırlar<br><br>Hacı adaylarının Arafat'ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı.<br><br>Hacı adaylarının mevsimsel şartlar nedeniyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı. Temiz çevre<br><br>Kutsal topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri kafile başkanları tarafından irşat programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Bu doğrultuda Arafat'ta da çevre temizliği konusuna özen gösterilerek, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi. Sahra hastanesi kuruldu<br><br>Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat'ta da devam edecek. Bu doğrultuda Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu. İrşat programı çadırlardan dinlenilebilecek<br><br>Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. Vakfe duasını Erbaş yapacak<br><br>Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Başkan Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek. Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacı adayları Arafat'ta Hacı adayları Arafat'ta Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat'a intikalleri yarın başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının sorun yaşamaması için ulaşım, konaklama, iaşe ve sağlık hizmetlerine yönelik hazırlıklarını tamamladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder