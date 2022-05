Çağdaş sanat fuarı çiçeklendi: Cl Bloom

Ülkemizde çağdaş sanat sanata olan ilgi her geçen gün artıyor. Bunun en güzel örneği de yapılan çağdaş sanat fuarları. Contemporary Istanbul’un, Akbank ana partnerliğinde gerçekleştirdiği Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanan yeni sanat fuarı CI Bloom, Tersane İstanbul’da, 10-11 Mayıs Ön İzleme, 12-15 Mayıs fuar günlerinde sanatseverler ile buluştu.

İLGİ ARTIYOR

Tersane İstanbul’da 25 sanat galerisinin katıldığı fuar Cl Bloom, ismini “spring bloom” yani ilkbahar çiçeklerinden alıyor. İki yıldır devam eden Pandemi sonrası yeniden hareketlenmeye dikkat çeken fuar da tıpkı ismi gibi cıvıl cıvıl. CI Bloom’un amacının sanat piyasasına enerji vermeye devam etmek olduğunu söyleyen Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli çağdaş sanatın ülkemizde yükselişine dikkat çekiyor ve fuar vesilesiyle şunları söylüyor:» Contemporary Istanbul’un pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamaları arasında gerçekleştirilen son iki edisyonu, Türkiye’deki sanat pazarının iki fuara ev sahipliği yapacak kadar güçlendiğini kanıtladı. Türkiye’deki sanat pazarı büyüyor, gelişiyor ve çeşitleniyor. Bizim için son iki edisyondur genç koleksiyoncuların katılımlarındaki heyecan çağdaş sanata olan ilginin her geçen gün arttığının da bir göstergesi oldu. ” Bu sözleri son iki yıldır çağdaş sanat pazarının Pazar payını da paylaşarak netleştiren Güreli, pandemi sonrası seyahat yasaklarının kalkmasıyla bu yılın çok daha hareketli olacağına da dikkat çekiyor.

GENÇ SANATÇILAR ÖNE ÇIKIYOR

Bilindiği gibi son yıllarda özellikle çağdaş sanat alanında genç sanatçıların işleri öne çıkıyor ve pek çok önemli koleksiyona dahil ediliyorlar. Bu da sanat pazar payının güçlenip büyüdüğünün en güzel örneği diyebiliriz. Aynı zamanda dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini de fuarda görmek mümkün. Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı bahçede yer alan Topkapı adlı eser. Çağdaş sanatın en önemli ismi Jannis Kounellis’e ait olan Topkapı adlı eser ismini aldığı Topkapı Sarayı’nın tam karşısına konumlandırılmış. Eser İstanbul’un tarihine, kültürüne gönderme yapan bir çalışma olarak 2013 yılında sanatçı tarafından hazırlanmış. Dışardan merak uyandıran ancak yaklaştığında içinde kırık seramiklerin doldurulduğu eser, geçmişle bugün arasındaki bağa da dikkat çekiyor.

NFT NE OLACAK

Fuarda dikkat çeken eserler arasında teknolojiyle öne çıkan NFT çalışmaları yer alıyor. Son yıllarda sanat dünyasının gündeminde olan NFT konusu fuarda da “NFT konferans serisi”yle öne çıkıyor. NFT geçici bir akım mı, sanat dünyasına ne katıp ne götürecek gibi soruların etrafında şekillenen sorular bu etkinliklerde de tartışmaya açılıyor.

KATILAN GALERİLER

Ambidexter, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Dusseldorf; Art On Istanbul; artSümer, İstanbul; Bozlu Art Project İstanbul; Büro Sarigedik, İstanbul; C.A.M. Galeri, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Ferda Art Platform, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; MERKÜR, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, İstanbul, Ankara; Galerist, İstanbul; Martch Art Project, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; The Pill, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin. CI Bloom katılımcı galerileri Seçici Kurul Üyeleri olan Adnan Yerebakan (Sanatorium), Doğa Öktem ve Tankut Aykut (Oktem Aykut), Moiz Zilberman (Zilberman Gallery), Oktay Duran (Art On Istanbul), Suela Cennet (The Pill), Yeşim Turanlı (Pi Artworks) tarafından belirlendi.