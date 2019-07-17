Hayat Cambazı andık
AKTÜEL

Cambaz’ı andık

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü darbecilerin kurşunlarıyla şehit olan Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz Çengelköy Mezarlığı’ndaki kabri başında dualar ve Kur’an tilavetiyle anıldı. Anma törenine Albayrak Grubu İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve Albayrak CEO’su Ömer Bolat ile Yeni Şafak ve TVNET çalışanları katıldı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Mustafa Cambaz
Mustafa Cambaz

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine karşı durmak için sokağa çıkan ve hainlerin açtığı ateş sırasında şehit düşen Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, şehadetinin üçüncü yılında Çengelköy Şehitliği’ndeki kabri başında dualarla anıldı.

YILLARCA BERABER ÇALIŞTIK

Törene Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ile Yeni Şafak, TVNet, Piri Medya yönetici ve çalışanları katıldı. Yeni Şafak yazarları Fatma Barbarosoğlu ve Mehmet Şeker de törende hazır bulundu. Cambaz için “Albayrak medya grubumuzun çok kadim ve eski bir çalışanıydı. Yıllarca beraber çalıştık; güler yüzlü, çalışkan, girişken bir insandı. Hiç yerinde duramazdı” diyen Albayrak Grup CEO’su Ömer Bolat, şunları aktardı: “Darbe gecesi de Çengelköy’deki evinden ailesiyle helalleşerek ayrılıyor. Kuleli’den çıkan darbecilere engel olmaya çalışan halkın arasında o da direniyor. Ama hain darbeciler öylesine gaddar ve acımasız ki, elinde hiçbir silah olmayan, sadece vatanı, ülkemizi ve özgürlüğümüzü, inancımızı, dinimizi korumaya çalışan masum halka ateş açıyorlar. Açılan ateş sonucu ağır yaralanıyor. Kaldırıldığı hastanede bir kaç saat sonra şehit oluyor.”

CANINI SEVE SEVE FEDA ETTİ

Bolat, “Albayrak Grubu olarak her yıl 15 Temmuz’u ve şehitlerimizi yad ediyoruz. Bu vesileyle de Cambaz’ın kabri başında Kur’an tilaveti için bir araya geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. O vatanı için canını seve seve feda etti” şeklinde konuştu.

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  • BAŞKOMUTANIN EMRİ!
  • Mustafa Cambaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Meydanlara inin” çağrısının hemen ardından sosyal medya hesabından “Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı. Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz” yazarak dışarı çıktı. Cambaz, cuntacı hainler tarafından Çengelköy’de vurularak şehit edildi.

Millet için şehadet şerbeti içmek: Mustafa Cambaz'ın hikayesi
OYNAT 06:18
Millet için şehadet şerbeti içmek: Mustafa Cambaz'ın hikayesi
Yenişafak ailesinin kıymetli abisi ve emektarı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı vatanını savunurken şehit oldu.
Yenişafak.com, Şehit Mustafa Cambaz'ın Çengelköy'deki evini ziyaret etti ve oğlu Alparslan Cambaz ile konuştu.

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