Hayat Canlı yayında elektrikler gitti Konuklar yayına müdahale var diyerek birbirlerine takıldı
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Canlı yayında elektrikler gitti: Konuklar 'yayına müdahale var' diyerek birbirlerine takıldı

Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı ve TV100 ekranlarında canlı yayınlanan program sırasında elektrikler kesildi. Kesinti sırasında konukların arasında geçen renkli diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı yayında elektrikler gitti: Konuklar yayına müdahale var diyerek birbirlerine takıldı
Ersan Şen - Erdoğan Aktaş - Serkan Toper

Ceza Hukukçusu Ersan Şen ile Hukukçu Serkan Toper'in konuk olduğu, Erdoğan Aktaş moderatörlüğünü program TV100 kanalında canlı yayınlanırken elektrikler kesildi.

"AHA MÜDAHALE ETTİLER"

  • Kesintinin yaşandığı anlarda konukların kullandığı, "Aha müdahale ettiler", "Serkan Toper'e müdahale ettiler" şeklindeki renkli ifadeler renkli sosyal medyada gündem oldu.

Yaşanan aksaklığın ardından moderatör Erdoğan Aktaş sosyal medyadan açıklama yaparak, "Bilgilendirme: Elektrik sisteminden kaynaklı bir sorundan dolayı yayına devam edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Aktaş'ın açıklaması.
Erdoğan Aktaş'ın açıklaması.

Canlı yayında elektrikler gitti: Konuklar 'yayına müdahale var' diyerek gülüştü​
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Canlı yayında elektrikler gitti: Konuklar 'yayına müdahale var' diyerek gülüştü​
Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde TV100 ekranlarında canlı yayınlanan program sırasında elektrikler kesildi. Kesinti sırasında konukların arasında geçen renkli diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

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