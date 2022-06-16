Canlı yayında elektrikler gitti: Konuklar 'yayına müdahale var' diyerek birbirlerine takıldı

Elektronik atık toplayan öğrencilerden geri dönüşüme katkı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bozuk ve kullanılmayan elektronik atıkları toplayan lise öğrencileri, geri dönüşüme katkı sağlıyor. Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kocaali Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 750 kilogram elektronik atık topladı. Yıl içerisinde toplanmaya devam edilecek atıklar, geri dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği firmaya teslim edilecek.