Canlı yayında elektrikler gitti: Konuklar 'yayına müdahale var' diyerek birbirlerine takıldı

Ceza Hukukçusu Ersan Şen ile Hukukçu Serkan Toper'in konuk olduğu, Erdoğan Aktaş moderatörlüğünü program TV100 kanalında canlı yayınlanırken elektrikler kesildi.
"AHA MÜDAHALE ETTİLER"
- Kesintinin yaşandığı anlarda konukların kullandığı, "Aha müdahale ettiler", "Serkan Toper'e müdahale ettiler" şeklindeki renkli ifadeler renkli sosyal medyada gündem oldu.
Yaşanan aksaklığın ardından moderatör Erdoğan Aktaş sosyal medyadan açıklama yaparak, "Bilgilendirme: Elektrik sisteminden kaynaklı bir sorundan dolayı yayına devam edemiyoruz" ifadelerini kullandı.