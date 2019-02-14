Cezeri’nin dünyasını keşif zamanı

Beş yıl içinde açılması planlanan Cezeri Müzesi Girişimi altında hazırlanan “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri” sergisi Uniq İstanbul’da ziyarete açıldı. Sergi, fikirleri ve felsefesiyle döneminin ilerisinde bakış açısına sahip bilim ve sanat adamı Cezeri’nin 66 farklı aletini, çeşitli düzeneklerini ve çalışma prensiplerini ortaya koyuyor. Cezeri’nin şifreli, dört sürgülü kapı kilidi, şifreli kasası, dünyaca ünlü filli su saati, tarihin ilk insansı robotu olan içecek sunan çocuk otomatı gibi birçok çalışmasının birebir örneklerini görmek mümkün.

Mehmed Ali Çalışkan

SINIRSIZ BİR KAYNAK

Cezeri’nin 13.yüzyılda yazdığı Kitab’ül Hiyel’deki tarife uygun ve çalışır vaziyette üretilen makineler izleyicileri bilim tarihi arkeolojisine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Küratör Mehmed Ali Çalışkan, Cezeri’den önceki döneme ve Cezeri dönemine ve sonrasına odaklandıklarını söyledi. Cezeri mühendisliğinin bir ilham kaynağı olduğunu dile getiren Çalışkan, “Endüstri devrimine giden mekaniğin hikayesini politik şartlarla birleştirerek anlattık. Büyük bir mimari, sanat ve bilim üretimi var. Rönesans mekaniğinden çok önce ana unsurları icat ettiğini ve bunların Osmanlı’ya Endülüs üzerinden Avrupa’ya yayıldığını görüyoruz” diye konuştu. Çalışkan, “Cezeri sonsuz ve sınırsız bir kaynak. Prensibini kendi anlam dünyamız içinde çocuklara öğretebiliriz” dedi.

İngiltere yolcusu



30 Haziran’a kadar açık olacak sergi yeni materyallerle Türkiye’nin farklı illerini dolaşacak. Yurt dışında çeşitli sergilerin yapılması planlanıyor. Küratörün aktardığına göre şu sıralar Londra sergisi üzerine çalışılıyor. Uniq’teki serginin kapsamı genişletilecek ve 2020 sonbaharında Londra’ya taşınacak.