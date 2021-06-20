​Çiçekli dolmalar sofranızda açsın​

Rahmetli Barış Manço’nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısıyla bir dönem hepimizin diline düşen hatmi çiçeği, çoğunlukla soğuk algınlığına şifa olarak bilinir. Yüzyıllardır, baş ağrısından ödem gidermeye, saçları yumuşatmadan cilde nem kazandırmaya birçok alanda kullanılan hatmi çiçeğinin, son dönemde bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda içerisinde bulunan bazı maddeler sayesinde enerji metabolizmasına olumlu etki yaptığı da keşfedilmiştir. İçeriğinde demir, sodyum ve potasyumla beraber B grubu ve C vitamini de bulunan bu güzel bitkinin pembe, kırmızı, beyaz çiçekleriyle dolmalar yapıldığını görüyoruz. Aslında lif içeren ve ısıya karşı belli bir oranda dayanıp, piştiğinde yumuşacık bir hale gelen bu güzel çiçekler, yeterince büyüklükteyse harika dolmalar olabilirler.

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Tıpkı hatmi çiçeği gibi kabak bitkisinin çiçeği de lezzetli bir dolmaya dönüşebiliyor.

ÇİÇEKLİ DOLMALAR

Belki lale de dolma formuyla sofralarda yerini alabilir. Aslında marifetli aşçıların bunu çoktan keşfettiğini ve lale yapraklarını salataların servisinde mini kaseler niyetine kullandıklarını görüyoruz. Bir döneme adını veren, şiirlerin ve şehirlerin zarif süsü lalenin sofralara da konuk olması mutlaka şanına yakışır. Elbette lale kök ve yapraklarında, bir miktar zararlı madde de bulunuyor, bu sebeple az ve dikkatli kullanılmasında da fayda var. Beslenmenin temel ilkesi, doğal besinleri yeterli ve dengeli, abartmadan tüketebilmektir. Bu ilkeye uyduğumuz sürece sağlıklı yaşayacağımızdan eminim. Güller de güzel dolmalar olabilirler, baharat olarak ta kullanılabilen zambaklar güzel dolmalar olabilirler, sunumları yapraklarıyla zenginleştirebilirler. Şüphesiz dünyanın en zengin florasına sahip coğrafyalardan biri olan yurdumuzda, adı anılacak, yemeğe dönüşebilecek onlarca çiçek vardır. Bu güzellikleri korumalı, çoğaltmalı, geleceğe bugünden daha temiz ve çiçekli bir dünya bırakmalıyız.

Ben bugün bir hatmi, bir de zambak çiçeği dolması paylaşmak istiyorum. Sofralarınız bereketli, lezzetli olsun dilerim. İyi pazarlar.

Peynirli Zambak

MALZEMELER

-200 g. krem peynir

-150 g. keçi peyniri

-2 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı taze kıyılmış maydanoz

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-1 yemek kaşığı taze kıyılmış kırmızı biber

-Bir fiske acı biber

-Bir fiske öğütülmüş karabiber

-20 zambak çiçeği

YAPILIŞI

Sarımsakları ezelim. Kırmızı biberi kıyalım. Maydanozu kıyalım. Krem peynir, keçi peyniri, maydanoz ve kırmızı biberi karıştıralım. Baharatları ekleyelim. Zambak çiçeklerinin içlerini alalım. Hazırladığımız peynirli içi zambakların içine dolduralım. Servise alalım. Afiyet olsun.

Hatmi Çiçeği Dolması

MALZEMELER

-15 hatmi çiçeği

-1 su bardağı pirinç

-1 kuru soğan

-Yarım çay bardağı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı kuş üzümü

-1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

-1 çay kaşığı karabiber

-Bir çay kaşığı tuz

-Bir çay kaşığı tarçın

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-Bir çay kaşığı kırmızı biber

-Bir çay kaşığı isot

-Bir çay kaşığı kuru nane

-Bir çay kaşığı kimyon

-Bir avuç maydanoz

-1 su bardağı sıcak su

-1 limon

YAPILIŞI

Hatmi çiçeklerinin içindeki yaprakları ve çanak kısmındaki tozlu bölümü alalım. Saplarını temizleyelim. Kuru soğanı ince ince kıyalım. Az su ilave ederek tavada öldürelim. Pirinci ekleyelim, yağ ilave edip kavuralım. Kuş üzümünü ve fıstığı ilave edelim. Şekeri ve tuzu ekleyelim. Baharatları ekleyelim. Kıyılmış maydanozu ekleyelim. İçleri hatmi çiçeklerine az miktarda ilave edip kapatalım. Tencereye dizelim. Zeytinyağını üzerine gezdirelim. Bir su bardağına yakın su ilave edelim. Kısık ateşte pişirelim. Afiyet olsun.

Zambak Dolması

MALZEMELER

-10 adet zambak çiçeği

-200 g. tavuk

-1 su bardağı mısır unu

l 2 yumurta

-Bir çay kaşığı tuz

-Bir çay kaşığı zerdeçal

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-Bir kuru soğan

-2 diş sarımsak

-Bir çay kaşığı karabiber

-3 su bardağı kızartma yağı

YAPILIŞI