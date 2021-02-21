Hayat Çıtır çıtır börek tarifi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Çıtır çıtır börek tarifi​

Çıtır çıtır börek tarifi

Börekler ve kekler, misafir sofralarının vazgeçilmez yiyecekleridir. Buğday unundan hazırlanan bu güzel yiyeceklerin hoş lezzeti hepimizi cezbediyor. Börekler Osmanlı coğrafyası başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde, o bölgeye özgü malzemelerle yapılan, dünya ortak mirasının bir parçası haline gelmiştir.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
İnsanlık tarihinin başlatıcısı gıdaların en önemlilerinden biri buğday olduğu ve hala hayatımızda çokça yer tuttuğu için, bugün buğdaydan yapılan birkaç tarif paylaşmak istiyorum.
İnsanlık tarihinin başlatıcısı gıdaların en önemlilerinden biri buğday olduğu ve hala hayatımızda çokça yer tuttuğu için, bugün buğdaydan yapılan birkaç tarif paylaşmak istiyorum.

Buğdaydan ekmek yapabilmek, onu ürüne dönüştürmek dünyaya Mezopotamya ve Anadolu’dan yayılan bir bilgidir. Tarım bu topraklarda başladı, ilk buğday, arpa burada yetişti. Dolayısıyla ilk ekmek te bu topraklarda pişti. Zamanla birbirinden farklı yüzlerce çeşide ulaştı. Yassı ekmekler, somunlar, küçük, büyük, yağlı, içi farklı farklı hazırlanan ekmekler… Yıllar geçtikçe hamur Anadolu kadınının elinde, poğaça oldu, börek oldu, kek oldu. Buğdaydan yarma, bulgur yaptık, köfteler icad ettik, çorbalar, et yemekleri pişirdik. Nişastaya dönüştürdük, tatlılar, çocuklarımız için mamalar yaptık. Aslında buğday öyle bereketli bir gıda ki, sadece ana malzemesi buğday olan yemeklerle bir sofra kurabilirsiniz. Çorbadan pilava, ekmekten tatlıya bir çok ürünü bugün hala buğday ve onun türevleriyle yapmaktayız.

EN ESKİ KEKLERİ HİTİTLİLER YAPMIŞ

Börekler ve kekler, misafir sofralarının vazgeçilmez yiyecekleridir. Buğday unundan hazırlanan bu güzel yiyeceklerin hoş lezzeti hepimizi cezbediyor. Keklerin en eskileri yine Hititler döneminde yapılmış tatlı, ballı, pekmezli ekmekler olmalı. Böreklerse köylerde pişirilegelen katmerlerden, yanıçlardan, gözlemelerden esinlenerek yine maharetli kadınlarımız elleriyle yapıldı. Gastronomi araştırmacıları böreğin en eski formlarının Orta Asya Türk Kültürü’nde bulunduğunu yazarlar. Bu böreklerde elbette sac çok önemli bir işlev görür. Açılan yufkalar ekmeğe, kat kat bir halde ise böreğe dönüşür. Bugün Anadolu’nun değişik yörelerinde sac üzerinde, çevrile çevrile pişirilen börekler vardır. Anadolu’da fırınla tanışan Türkler, elbette yerel kültürlerin de etkisiyle böreğe bambaşka formlar verdiler. Neredeyse her ilin kendine özgü, bayram sabahlarında pişirilen börekleri vardır. Osmanlı saray mutfağının börekleri ise, bugün yabancı araştırmacıların bile konu edindiği çok zengin bir alan. Börekler Osmanlı coğrafyası başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde, o bölgeye özgü malzemelerle yapılan, dünya ortak mirasının bir parçası haline gelmiştir.

BÖREKTE PÜF NOKTA

İnsanlık tarihinin başlatıcısı gıdaların en önemlilerinden biri buğday olduğu ve hala hayatımızda çokça yer tuttuğu için, bugün buğdaydan yapılan birkaç tarif paylaşmak istiyorum. Fakat normalden farklı olarak fırında değil, ocakta pişen börek, kek tarifleri. Bu tariflerde püf nokta, kısık ateş ve su. Börek ya da kek yaparken kullanacağımız sıvıların miktarını doğru ayarlamak, ayrıca ateşi kısık tutmak iyi bir sonuç almamızı sağlayacaktır. Şimdiden “afiyet olsun” diyor, mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Tencere Böreği

MALZEMELER

-3 adet böreklik yufka

-1 yumurta

-1 çay bardağı süt

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 şişe maden suyu

-100 g beyaz peynir

-100 g kaşar peyniri

YAPILIŞI

  • Kalın dipli orta boy bir tencerenin dibini yağlayalım. Bir kat yufkayı buruşturarak yerleştirelim. Üzerine süt ve kalan sıvı yağın üçte birini sürelim. İkinci kat yufkayı buruşturarak yerleştirelim. Yumurtayı çırpalım, peyniri rendeleyelim ve birbirine karıştıralım. İkinci kat yufka üzerine biraz süt sürdükten sonra içi koyalım. En son kat yufkayı da buruşturarak yerleştirelim. Maden suyunu üzerine dökelim. Kalan süt ve yağı sürelim. Kısık ateşte 20- 25 dakika kapağı kapalı şekilde pişirelim. Çıtırtı seslerini aldığımızda kapak yardımıyla alt üst edip diğer yüzünü kızartabiliriz. Afiyet olsun.

Tencerede Kek

MALZEMELER

-2 yumurta

-1 su bardağı şeker

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 su bardağı süt

-Bir paket kabartma tozu

-3 yemek kaşığı kakao

-1 paket vanilya

-250 g. un

YAPILIŞI

  • Un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu karıştırıp eleyelim. Sıvı malzemelerimizi karıştıralım. Yumurta ve şekeri oda sıcaklığında kar kıvamına gelene kadar çırpalım. Bir tahta kaşık yardımıyla bütün sıvıları ilave edip yavaşça karıştıralım. Un, kabartma tozu, kakao, vanilya karışımını ekleyip tahta kaşıkla karıştıralım. Kağıt bardaklara yarısına gelecek kadar kek hamuru dolduralım. Bardakları düz dipli bir tencereye dizelim. Bardakların yarısına gelene kadar su dolduralım. Tencerenin ağzına bir bez koyalım, kapağını kapatıp ocağa koyalım. Kısık ateşte 30-35 dakika pişirelim. Pişen keklerimizin altını kapatıp 15 dakika dinlendirelim. Soğuduktan sonra kağıt bardaklardan çıkararak servise alalım. Üzerine çikolata sos, reçel çeşitleri, pudra şekeri ilave edebilir, hamuru hazırlarken içine kuru yemiş ekleyebiliriz. Afiyet olsun.
Abone Ol Google News
Kardeşlik kazanıyor

Kardeşlik kazanıyor

'Afrika Yılı' ilanının üzerinden geçen 16 yılda Türkiye en büyük dost oldu.
Gardaşımsız gitmiyorum

Gardaşımsız gitmiyorum

​Bahçeli Şuşa'da yaptıracağı okulun temelini Aliyev ve Erdoğan ile atacak.
Avrupada iki dünyada beşinciyiz

Avrupa'da iki
dünyada beşinciyiz

Türkiye'nin başarısı, krizi öngörmesi ve güçlü sağlık altyapısıyla geldi.
CIA ile dosttan öte

CIA ile dosttan öte

​İstihbaratçılarla irtibatlarını 'dost görüşmesi' olarak savunmuştu.
Avrupa Birliği endişeli

Avrupa Birliği endişeli

​Dijital dünya denetimsiz kalamaz.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Fitnenin beşinci <br>kolu oldular

Fitnenin beşinci
kolu oldular

PKK'nın Gara katliamında, devleti sorumlu tutan siyasi partilere sert tepki.
Çirkin iftiraya dava

Çirkin iftiraya dava

​Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, karalama kampanyasına sessiz kalmıyor.
Kritik 3 puan

Kritik 3 puan

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla döndü.
Kısıtlanamayanlar

Kısıtlanamayanlar

​Güzel havayı görenler Ortaköy'e akın etti.
Gara'ya giden<br>HDP'li ismi açıkladı

Gara'ya giden
HDP'li ismi açıkladı

Bakan Soylu gündeme dair soruları yanıtladı.
Hakk'a yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.
ABD donuyor

ABD donuyor

​Başkan Biden Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti.
Müttefiklerimizden<br>net tutum bekliyoruz

Müttefiklerimizden
net tutum bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi.
Başardık

Başardık

​12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Muğla'da deprem

Muğla'da deprem

​AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.