​Çıtır takolarla Meksika ayağınıza geldi.

Hamburger-lahmacun ve kebap üçgeninden çıkıp Yeni Şafak Pazar ekibi olarak dünya mutfaklarını denemeye karar verdik. Ben, Latife Beyza Turgut ve Nida Nur Çınar daha önce hiç tatmadığımız dünya mutfaklarını gezerken de bu ilk ve eğlenceli deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü kimi lezzetler bizi bizden alırken, kimisi tatdığımıza bin pişman etti. İşte ilk mutfak tecrübemiz: Meksika!

MEKSİKA YERLİSİ RANCHERO İLE TANIŞIN

Üç arkadaş dünya mutfaklarını birlikte tadalım diye karar verdik ama ilk anlaşmazlığı da yine bu kararın hemen ardından yaşadık: Uzak Doğu mutfağını mı yoksa Latin Amerika mutfağını mı deneyelim ilk önce? Bir türlü anlaşamadık. İyisi mi yazı tura atalım diye düşündük ve Nida cebinden çıkardığı bozuk parayı havaya attı. Ben yazı, onlar ise tura dedi ve tabii ki ben kazandım. Böylece ilk adresimiz Nişan-taşı’ndaki Ranchero oldu. Meksikalı Türk bir aile tarafından işletilen ve Meksika’ya özgü gerçek yerel yemekleriyle meşhur mekanın ismi Meksika dilinde Meksika Yerlisi anlamına geliyormuş. Mekânı Tanyeri Gonzalez Ailesi işletiyor. Meksika’dan Türkiye’ye uzanan tutkulu bir aşk hikâyesinden doğan mekân, kökleri Aztek ve Mayalara uzanan binlerce yıllık Meksika mutfağını bizlerle buluşturdu.

REKLAM

EN POPÜLER FASTFOOD

İş yerinden bu restorana gitmek ise çok kolay olmadı. Toplu taşıma araçlarıyla yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuk sonucunda Maçka Caddesi’ne ulaştık. Cep telefonumuzdan açtığımız Google Map haritasını yürüme yolundan takip ederek üçlü bir sohbet eşliğinde ışıl ışıl sokaklardan geçerek Milli Reasürans Çarşısı’ndaki mekâna nihayet vardık. İçeriye girer girmez atmosferiyle, duvarlarında Aztek takvimi motifleriyle, Meksika’ya özgü bir şapka olan süslü “sombrerolar”la, yan masalarda gördüğümüz kaktüs şekilli kokteyl bardaklarıyla, Latin müzikleriyle bir anda İstanbul sokaklarından Meksika’da bir mekâna adeta ışınlandık. Heyecanla hemen siparişlerimizi verdik. İlk olarak üç ayrı tako (taco) söyledik. Tako fiesta karidesli, (146 tl) takos fuertes ise kıymalı (133 tl) ve tavuklu (128 tl). Takolarda tercihinize göre et, tavuk veya sade seçeneği mevcut. Ortaya da macho nachos (112 tl) istedik. Tako bildiğiniz gibi Meksika’nın en popüler fastfood (hızlı yiyecek) çeşidi, ince ekmekle hazırlanan bir çeşit sandviç. Tako fiesta’nın içerisinde de minik tako ekmeklerinin içine semolina hamuru ile kızartılmış karides, repollo, domates, mısır, soğan, maydanoz, kişniş, kornişon turşu, avokado, taze soğan konulmuş. Dilerseniz üzerine acılı sos döküp de deneyebilirsiniz.

REKLAM

Aman soğutmayın

Takolar çıtır bir lezzet ama soğutmadan yemekte fayda var. Biz Meksika şapkalarıyla fotoğraf çektireceğiz derken yemeklerimizi biraz soğuttuk. Tako sıcak yenilince daha güzel. Soğuduktan sonra biraz tako ekmeğinde hamurlaşmış hissi alabilirsiniz. Takos fuertes'i ise kıymalı ve tavuklu olarak istedik. Tako kabukları içerisinde tako baharatı ile hazırlanan tinga tavuk, kıyma, yeşillik, rajas, eritme peynir, festivo sos, cheddar peynir, cheddar dip ve krema var. Ben kıymalı takoyu beğenirken, Beyza'yı karidesli olan cezbetti. Nida'ya ise takolar biraz dürümlerimizi andırdı ve tuzsuzdu. Ortaya söylediğimiz macho nachos ise cips aslında. Lavaşa benzeyen, mısır unu veya beyaz undan yapılan, mayasız, ince ve yassı bir çeşit ekmek olan tortilla cipslerine nacos deniyor. Macho nachos’un içinde ise, çeşitli garnitürler yer alıyor. Hesabı öderken de mekânın yerli içeceği Ranchero kokteyli ikramında bulunmaları bizi sanırım sadece içeceği için müdavimi yapacak. İçeceğin tadı ekşimsi ama çok güzeldi. Yediklerimiz bizi çok doyurmasa da içeceğiyle gözümüz doydu diyebiliriz.

REKLAM