Çocuk edebiyatı ve tiyatrosu bir yaşam laboratuvarı

Gülnur Çelik çocuk kitabı yazarı, drama eğitmeni ve tiyatro oyuncusu. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Çelik, Çağdaş Drama Enstitüsü’nden Drama Liderliği eğitimi almış. Çelik “Yunus Emre”, “Hünkar”, “Yaşamak”, “Kifah”, “Yarından da Yakın Zaman Yolcuları” gibi pek çok tiyatro oyununda hem oynayıp hem de oyunların yönetmen yardımcılığını üstlenmiş. Geçtiğimiz aylarda “Zaman Yolcuları” isimli kitap kaleme alan Çelik, şimdilerde de Rami Kütüphanesi’nde drama eğitimi vermeye devam ediyor.

Çayırova Belediyesi’nin açtığı tiyatro kursları sayesinde, Ferah Tiyatrosu sanatçıları ile tanışan Gülnur Çelik, “Ferah Tiyatrosu, çok önemli ve büyük projeler gerçekleştiren özel bir tiyatro. Malcolm X’ten, Hünkar Hacıbektaş’a kadar çok önemli ve ülke çapında oyunlar yaptılar. İşte bu ekibin büyük ve önemli bir Çocuk Tiyatrosu ‘3D Tiyatro’ projesi vardı. Türkiye’de bir ilk oldu, izleyiciler 3D sinema gözlükleri ile gerçek oyuncuları ve animasyon karakterleri aynı sahnede izleme şansını yakaladı. Ben de bu tiyatronun önemli bir parçası oldum” şeklinde tiyatro ile tanışma serüvenini anlatıyor. “Daha sonra profesyonel olarak kariyerimi çizdim” diyen Çelik, drama liderliği eğitimi ve yazarlık eğitimleriyle kariyerine yön vermeye devam etmiş.

Çocuklara edebiyat üretmek zorlu bir süreç

“Çocuklarla zaman geçirmek, onlara edebiyat üretmek zorlu bir süreç” ifadelerini kullanan Çelik, “Seçilmiş ve özenli cümlelere, tasarruf etmek durumunda kaldığınız tepkilere gereksiniminiz oluyor. Ben oyun tasarlarken, kitap yazarken, drama liderliği yaparken, yaptığım işin önemini ve hassasiyetini kendime hatırlatmakla mükellefim. Öyle bir iş ki bu iğneyi de, çuvaldızı da kendinize batırmanız gerekiyor. Bir an unutmaya, bir dakika özensizliğe tahammül yok, aileler en kıymetlilerini emanet ediyor bize, en kıymetli halimizi sunmak mecburiyetindeyiz biz de” sözleriyle hem kitap yazarken hem de drama eğitimi verirken özellikle dikkat ettiği noktaları anlatıyor. Sanatın özelde edebiyatın çocuk gelişimi için dönüştürücü etkisinin göz ardı edilemeyeceğini de vurgulayan Çelik, “Hayatı hikâyeler ve oyunlar ile test ederek öğrenmiyor muyuz? Ben şuna inanıyorum, çocuk edebiyatı ve çocuk tiyatrosu bir yaşam laboratuvarıdır. Çocuk, hayata dair çizgileri ve yaşamda geliştireceği ilişki biçimlerini bu sayede test eder ve dolayımlı olarak bazı davranışlar edinir” ifadelerini kullanıyor.

Kendi çocuklarınızın özelliklerine odaklanın

Hem çocuk kitabı yazdığı için hem drama eğitimi verdiği ve çocuk tiyatroları oyuncusu olduğu için kendisini mutlu hissettiğini söyleyen Çelik, “Kendi kişiliğimin ve yeteneklerimin sınırını da keşfetmemi sağlayan fantastik bir yolculuk bu” şeklinde konuşuyor. “Her çocuk ayrı bir dünya ve hiçbir yaşam diğerine benzemiyor” diyen Çelik, ebeveynlerin bütün genel önerilere kulaklarını kapatıp, YouTube psikologlarından ve danışmanlarından önce kendi çocuklarının özelliklerine odaklanmalarının en doğru yol olduğunu da dile getiriyor.

İnovasyon çağında en önemli güç bilgi

“Zaman Yolcuları” isimli seri kitabını okurlarıyla buluşturan Çelik, şu sözlerle anlatıyor: “Odaklandığımız ana konu, yani ‘Kahramanın Yolculuğu’ ana karakterimiz ‘KİTABİ’ üzerinden şekillendi. Kitab Abi, ya da Kitapların Abi’si kelimelerini birleştirerek ‘Kitabi’ diye bir kahraman tasarladık. ‘Kitabi’ karakteri bir zorlukla karşılaşınca kitap ve el yazması kayıtlardan kanatları oluşan bir ‘Süper Kahraman’dı. Yaşadığı maceralarda bu kanatlarındaki binlerce sayfa kitaptan yardım alıyor ve sorunlarını bu bilgi ışığında çözüyor. İşte serinin ilk iki kitabı, ‘Can’ adında oldukça hareketli, kütüphane ve kitaplara uzak bir çocuğun, Rami Kütüphanesi’ne gelmesi ve orada ‘Kitabi’ ile karşılaşması ve yaşadığı maceraları konu ediyor. Ayrıca uzman bir senarist ekibi ilk romanı ve ana hikâyeyi animasyon dizi olarak yazıyor ve karakterlerimiz tasarlanıyor.” Çelik, kitabıyla çocuklara teknoloji ve inovasyon çağında en önemli gücün bilgi olduğunu ve bilgiyi edinmenin yolları ile macerasını anlatmak istediğini ifade ediyor.







