Çocuklardan vicdan dersi

Devlet koruması altında olan çocuklar Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bir kampanya başlattı. Çocukların, toplanan parayla, TİKA’nın ihtiyaç sahibi ülkelerde su kuyusu açma projesine katılma kararı almasıyla harekete geçildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İstanbul Çocuk Evleri’nde kalan çocukların harçlıklarıyla başlattıkları “Kardeşine bir damla ile hayat ver” kampanyasına, buralarda görevli personelin de destek verdi. Toplanan 18 bin 45 TL’lik yardımla Batı Afrika ülkesi Nijer’e su kuyusu açılacak.

GURUR DUYUYORUZ

Topladıkları parayı TİKA yetkililerine teslim eden kimsesiz çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, toplanan parayla, Nijer’de “İstanbul Çocuk Evleri” ismiyle su kuyusu açılacak. İstanbul Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerindeki çocukların duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Çocuklarımızla gurur duyuyorum. Çocuklarımızın merhameti ve yardımseverliği hepimize örnek olmalı ” diye konuştu.