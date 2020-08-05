Türk mutfağının en lezzetli kebaplarından: Çökertme Kebabı tarifi

Türk mutfağının lezzetlerinden Çökertme Kebabını ilk kez yapanlar için tarifini haberimizde derledik. Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Türk mutfağının et yemeklerinden biri olan çökertme kebabı yapılışı...
ÇÖKERTME KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Et için:
300 gr dana bonfile
2 kaşık sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Et marinasyonu için:
2 tane soğan (1’i rendelenecek)
½ çay bardağı zeytinyağı
Tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
½ bardak süt
1 bardak soda
1 kaşık tereyağı
Domates sosu için:
2 kaşık tereyağı
½ kaşık pul biber
1 domates (rendelenmiş)
Patates için:
2 tane patates
1,5 bardak ayçiçek yağı
Servis için:
4 kaşık yoğurt
2 diş sarımsak
ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ
Aldığınız bonfile etleri ince ve uzun şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri marine için bir kapta birleştirin. Etleri kabın içine atıp merine edin. Ağzını kapatın ve bir saat bekletin. Aynı zamanda patatesleri ince ince doğrayın soğuk suyun içinde 15 dakika bekletin. Ardından patatesleri kızartın. Kağıt havluya alın. Bir tavada az miktarda yağ koyup etleri yüksek ateşte pişirin. Etin rengi değiştiğinde baharaını atıp ocaktan alın. Domates sosu için ise, bir tavada tereyağını eritin ve üzerine domatesi ve pul biberi atın. 10 dakika kadar pişirip ocaktan alın. Servis tabaklarına sırası ile önce patates ardından sarımsaklı yoğurt, domates sos ve en son etleri koyun. Dilerseniz kızartılmış biber ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.