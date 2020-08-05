Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Türk mutfağının en lezzetli kebaplarından Çökertme Kebabı tarifi
YEMEK TARİFLERİ

Çökertme kebabı tarifi: En lezzetli çökertme kebabı nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli kebaplarından: Çökertme Kebabı tarifi

Türk mutfağının et yemeklerinden biri olan çökertme kebabı aynı zamanda Bodrum Kebabı olarak biliniyor. Yumuşacık et ile çıtırlaşan patatesin birleşmesiyle sunulan kebap tadanların vazgeçilmezi oluyor. Yarışma programında da konu olan Çökertme Kebabının tarifi haberimizde yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çökertme Kebabı
Çökertme Kebabı

Türk mutfağının lezzetlerinden Çökertme Kebabını ilk kez yapanlar için tarifini haberimizde derledik. Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Türk mutfağının et yemeklerinden biri olan çökertme kebabı yapılışı...

Sofraların vazgeçilmezini bir de böyle yiyin: Evde kolayca yapılabilecek makarna sosu tarifler
HAYAT
Sofraların vazgeçilmezini bir de böyle yiyin: Evde kolayca yapılabilecek makarna sosu tarifler

ÇÖKERTME KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Et için:

300 gr dana bonfile

2 kaşık sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Et marinasyonu için:

2 tane soğan (1’i rendelenecek)

½ çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

½ bardak süt

1 bardak soda

1 kaşık tereyağı

Domates sosu için:

2 kaşık tereyağı

½ kaşık pul biber

1 domates (rendelenmiş)

Patates için:

2 tane patates

1,5 bardak ayçiçek yağı

Servis için:

4 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

Kavurma nasıl yapılır? Ağızda tadını bırakan kavurma tarifi
HAYAT
Kavurma nasıl yapılır? Ağızda tadını bırakan kavurma tarifi

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Aldığınız bonfile etleri ince ve uzun şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri marine için bir kapta birleştirin. Etleri kabın içine atıp merine edin. Ağzını kapatın ve bir saat bekletin. Aynı zamanda patatesleri ince ince doğrayın soğuk suyun içinde 15 dakika bekletin. Ardından patatesleri kızartın. Kağıt havluya alın. Bir tavada az miktarda yağ koyup etleri yüksek ateşte pişirin. Etin rengi değiştiğinde baharaını atıp ocaktan alın. Domates sosu için ise, bir tavada tereyağını eritin ve üzerine domatesi ve pul biberi atın. 10 dakika kadar pişirip ocaktan alın. Servis tabaklarına sırası ile önce patates ardından sarımsaklı yoğurt, domates sos ve en son etleri koyun. Dilerseniz kızartılmış biber ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Abone Ol Google News
Dakikalar içinde milyonluk soygun

Dakikalar içinde milyonluk soygun

​Beykoz'daki hırsızlık anı güvenlik kamerasında.
Okullarla ilgili karar alınabilir

Okullarla ilgili karar alınabilir

​Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den önemli açıklama.
Beyruttakipatlamanın nedeni belli oldu

Limandaki büyük patlamada 100 ölü, 4 bin yaralı.

1 Eylül'de başlayacak, onaysız mesaj atılamayacak.

İhanet serisi ile başladılar: 24 Haziran 22.30'u hatırla
14 ilde<br>şafak operasyonu

14 ilde
şafak operasyonu

Çok sayıda kişi gözaltına alındı..
Türkiye'yi<br>dışlamak artık zor

Türkiye'yi
dışlamak artık zor

​ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı.
Libya çölleri<br>Mısır'ı yutar

Libya çölleri
Mısır'ı yutar

Asker yollama kararı alan Sisi'ye gönderme.
Evine dön huzur bul

Evine dön huzur bul

​MHP lideri Devlet Bahçeli, Akşener'e seslendi.
PKK’ya yardımı belgelendi

PKK’ya yardımı belgelendi

​HDP'li başkan talimatları Kandil'den almış.
Muhabire tehdit

Muhabire tehdit

​Nefret takımı hedef gösterdi, ırkçılar saldırdı.
Malatya<br>yine sallandı

Malatya
yine sallandı

​Sarsıntı birçok şehirden de hissedildi.
İşkenceden geçirmiş

İşkenceden geçirmiş

​Otuz kişi, Poshor'dan gördükleri mobbingi anlattı.
Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.