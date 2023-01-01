Cuma namazında ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi

"Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim. Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan sensin, yaşatan da sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme Yarabbi. Amin"