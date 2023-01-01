Cuma namazında ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı öncesinde ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim. Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan sensin, yaşatan da sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme Yarabbi. Amin" ifadelerini kullandı.
14:49 . 20/01/2023 Cuma
AA
Arşiv
Ülke genelindeki 90 bin camide cuma vakti,
"Allah'ım, üç ayları bize bereketli kıl"
konulu hutbe okundu, ardından cuma namazı kılındı.
Cuma namazı öncesinde ise kuraklık riskine karşı dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim. Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan sensin, yaşatan da sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme Yarabbi. Amin"
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.