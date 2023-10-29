Cumhuriyet bağımsızlığımızın bir meyvesidir

Dolma kalem üreticisi Scrikss, Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir koleksiyon hazırladı. Tamamen el işçiliğiyle üretilen koleksiyonda yer alan kalemlerden “1923” 5 adet, “Cumhuriyet Yolu” ise 100 adet olarak sınırlı sayıda üretildi. Som altın, som gümüş, elmas ve pırlantalar bir arada kullanarak üretilen kalemlerin üzerlerine incelikle işlenen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve sivil kişiliğini yansıtan fotoğrafları, ay-yıldız, 100. yıl logosu, Selçuklu motifleri ve milli mücadelenin şekillendiği şehirlerin temsili haritaları yer alıyor ve bu topraklardaki bin yıllık köklerimiz ile kadim atalarımızın ortaya koyduğu azim, cesaret, öz güven ve başarı vurgulanıyor.

Scrikss’in 100. yıl koleksiyonunu tasarlayan kalem sanatçısı Akif Gözcü, yaklaşık bir yıldır kalem tasarımlarının üzerine çalıştığını dile getiriyor. Gözcü, “Tasarım süreci çok uzun sürdü, aylarca üzerinde tartıştık. Cumhuriyet’i bir kalem yapmak istesek metrelerce bir kalem olması lazımdı” ifadelerini kullanıyor.Kalemleri tasarlarken Cumhuriyet’in mihenk taşı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yüce Türk milletinden ilham aldığını dile getiren Gözcü, “Cumhuriyet’i Atatürksüz yorumlamak mümkün değil. Tabii ki Atatürk’ten ilham aldık. Ama binlerce yıllık kadim bir topluluğuz. Kalemlerde de onlara işaret ettim. Selçuklu motifleri, turkuaz renkleri var. Cumhuriyet 100 yaşında ama binlerce yıldır bu topraklardayız. Cumhuriyet kültürümüz, inançlarımız, geleneklerimiz, bağımsızlığımıza olan düşkünlüğümüzün bir meyvesidir. Küllerinden yeniden doğmanın adıdır. Bunun da temelinde zaten geçmiş var. O yüzden ilk ilham kaynağım geçmişimiz oldu” şeklinde anlatıyor.

Selçuklu motiflerinden Milli Mücadele dönemine

İki kalemde de bir mesaj vermek istediğini belirten Gözcü, “1923” modelinde binlerce yıllık tarihimizden, Selçuklu motiflerinden, renklerinden ilham alarak başladığını ve bu iki bordürün arasına da Atatürk’ün hem askeri hem de siyasi kimliğini koyduğunu anlatıyor. Gözcü, “Biz 100 yıllık bir Cumhuriyetiz ama binlerce yıllık bir geçmişimiz, kültürümüz var. Bu bağımsızlık ateşinin içimizde yanmasını ve binlerce yıllık bir milletin bu topraklardaki sürecini anlatıyorum. ‘Cumhuriyet Yolu’ kaleminde ise Anadolu’da başlatılan Milli Mücadele dönemini anlatıyorum. İstanbul’da başlayıp Ankara’da biten kongre süreçlerinin anlatıldığı illerin haritalarını işleyerek Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatmaya çalışıyorum. Nihayetinde de bugünkü sınırlarımızı belirleyen Türkiye haritası ve 100. yıl logosu var kalemde” diyor.







