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Hayat Datçayı mutfağına çağır
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Datça’yı mutfağına çağır

Anadolu mutfağına konuk olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Datça’dayız. Yemek yazarımız Menşure Ülkü Solak Kabak Dolması Çiçeği ve Börülce Taratoru tariflerini sizlerle paylaşıyor. Sofranızda bu güzel lezzetler için yer açın!

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Kabak çiçeği dolması
Kabak çiçeği dolması

Yeni kuzum Datça’ya gömün/ Geçin Ankara’yı İstanbul’u diyor Can Yücel “Vasiyet” şiirinde. “Can Yücel” dendiğinde akla gelen şeylerin belki ilki Datça. O kadar da güzel bir ilçe. Turizmde belli bir yeri olsa da, devasa tatil köylerinden azade, gerçek, samimi tatillik köyleri var. Teyzelerin başında oturup hem işlediği, hem sattığı el işi boncuk oyalar, yerel otlar, taşlık ve yeşil sokaklarında. Covid-19 salgınıyla beraber değişen şeylerden biri de tatil anlayışımız oldu. Artık kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe ,mümkün olduğu kadar yemekleri doğal ve steril tatiller arıyoruz. Türkiye’de bize bu imkanları sunabilecek bir çok yer var. Bunlardan biri de Datça. Bu yüzden Datça’yı konu aldım. Datça, çok sıcağa gelemeyen Anadolu insanı için bolca ruzgar vaad ediyor. Mütevazi ve sade oluşu da cabası. Özellikle M. Ö. 1100den beri Eski Datça, çağlar boyunca ikameti kesintisiz bir yer olarak bambaşka duygular hissettiriyor. Ayrıca Kumluk Plajının hemen kıyısında Ilıca Gölcüğü kükürtlü suyuyla şifa dağıtan bir başka güzelliğidir Datça’nın.

HAFİF VE LEZZETLİ

Datça mutfağında, Ege’nin yerel otlarına çeşit çeşit balıklar eşlik ediyor. Zeytin ve keçiboynuzu bolca bulunuyor. Keçi ve koyunun tercih edildiği köylerde, sütün içine taze keçiboynuzu dövülüp ilave edilerek yoğurda benzeyen hoş bir süt ürünü yapılıyor. Yerel otlar yemek olduğu kadar demlenmiş haliyle de tüketiliyor. Ayrıca balı, bir de bademi çok meşhur. Yörede bademin hemen her şeyi yapılıyor. Bademli köfte, bademli katmer, bademli baklava, badem kahvesi bunlardan bazıları. Hafif, lezzetli ve sağlıklı mutfağı, temiz denizi ve havasıyla birleşince vaad ettiği iyilikler ölçülemez oluyor.

Gelin, bugün Datça’nın mutfağından bir kaç tarif paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

MALZEMELER

20 küçük kabak çiçeği

1 çay bardağı pirinç

½ çay bardağı kırmızı mercimek

½ çay bardağı bulgur

Bir kuru soğan

Bir domates

Bir avuç maydanoz

Bir çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, yenibahar

YAPILIŞI

Pirinci, bulguru ve mercimeği yıkayalım. Soğanı kuş gözü doğrayalım ve bir fincan zeytinyağında çevirelim. Kavrulan soğana pirinç, bulgur ve mercimeği ilave edelim. Bir su bardağı su ekleyip ocağı kısalım ve dolma içinin hafifçe pişmesini bekleyelim. Domatesin kabuklarını soyup doğrayalım ve bulgurlu içe ekleyelim. Tuz, karabiber ve yenibaharı ekleyelim. Kabak çiçeklerinin içini dikkatlice temizleyip soğuk suya yatıralım. Soğuttuğumuz dolma içine doğranmış maydanozu ekleyelim. Kabak çiçeklerini yarısına kadar doldurup ağzını hafifçe kapatalım. Düz dipli bir tencereye dizelim. Bir çay bardağı kadar su ilave edip pişirelim. Ocağı kapattığımızda kalan zeytinyağını üzerinde gezdirelim. Afiyet olsun.

BÖRÜLCE TARATOR

MALZEMELER

300 gram taze börülce

5 diş sarımsak

Bir çay bardağı koruk suyu

Bir fincan zeytinyağı

Bir çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Börülceleri yarım parmak uzunluğunda kıralım ya da doğrayalım. Bir tencerede su ile haşlayalım. Çıkarıp soğuk sudan geçirelim. Sarımsakları dövelim,zeytinyağı, tuz ve koruk suyu ile karıştıralım. İyice çalkalayıp haşlanmış börülcenin üzerinde gezdirelim. Afiyet olsun. *Bazen tarife domates te ilave edilebiliyor. Koruk suyu bulunmadığında limon kullanabiliriz.

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