Denizli'nin hububat deposu Acıpayam'da arpa hasadı başladı

Yılın ilk hasadını gerçekleştirerek, üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, hububat hasadı ile ilgili olarak; "İlimizde geçen yıl 137 bin 135 hektar alanda 334 bin 764 ton hububat üretimi gerçekleşmiş olup en çok Acıpayam, Çivril, Tavas, Pamukkale ve Honaz ilçelerimizde üretimi gerçekleştirilmiştir. Hasat sürecinin kontrollü şekilde yürütülebilmesi amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personelden oluşan denetim ekiplerimiz tarafından saha kontrolleri sürdürülmektedir. İnşallah bu 2025 yılı hububat hasadımız da veriminin ve bereketin bol olduğu, üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olacaktır. Ayrıca Üreticilerimizden ricamız lütfen hasat sonrası toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının koruyalım. Çevresel zararların önlenmesi ve doğal dengenin sürdürülebilirliği amacıyla anız yakmayalım" dedi.